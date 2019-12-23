Fenerbahçe'de Stimac ile yollar ayrıldı

Sezona istediği gibi başlayamayan ve özellikle THY Euroleague'de zirvenin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, kadro yapılandırması başladı. Bu bağlamda 32 yaşındaki Stimac ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."