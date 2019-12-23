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  • NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

'de maçında tarihi geri dönüş!

'de gecenin en heyecan verici maçı Air Canada Centre'da yaşandı... , 'i konuk ettiği maçta son 15 dakikaya 30 sayı geride girdi... O dakikadan sonra bakın neler oldu...

AA Spor
Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:06
NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , ikinci yarıda 30 sayı geri düştüğü maçını 110-107 kazandı.

NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

'e 5 maçla devam edildi.

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NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

Son Şampiyon Raptors, bitime 15 dakika kala 30, 4. çeyreğe ise 23 sayı geride girdiği Mavericks karşılaşmasından 110-107 galip ayrıldı.

NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

Kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atan Raptors'ta Kyle Lowry, 20'si son periyotta olmak üzere 32 sayı atmasının yanı sıra 10 asist ve 8 ribaunt üretti.

NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

Ev sahibi Raptors'ta Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt, Rondae Hollis-Jefferson da 18 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

Mavericks'te Jalen Brunson'ın 21 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis'in 19 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Dwight Powell'ın 17 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de Toronto Raptors - Dallas Mavericks maçında tarihi geri dönüş!

BUCKS DOLUDİZGİN

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 117-89 yenerek 31. maçında 27. galibiyetini aldı.

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