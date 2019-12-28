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'nden aleyhine "hakem hatası" açıklaması

Basketbolda yönetimi, 'nun 16. haftada İspanya temsilcisi 'ya sahasında 100-98 yenildiği maçta, sarı-lacivertli ekip aleyhine sonuca doğrudan etki eden hakem hatası yapıldığını duyurdu.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 23:51
THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine hakem hatası açıklaması

Açıklamada, Fenerbahçe Beko-Valencia müsabakasında uzatma bölümünün bitimine 11 saniye kala sarı-lacivertliler 98-97 öndeyken hakemlerin İspanyol ekibinin oyuncusu Jordan Loyd lehine basket faul verdiği hatırlatıldı.

Avrupa Ligi, bu pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini duyurdu. Pozisyonda Loyd'un Fenerbahçeli Leo Westermann'a hücum faulü yaptığı ve hakemlerin de bu yönde karar vermesi gerektiği belirtildi.

Karşılaşmayı, Luigi Lamonica, Elias Koromilas ve Saulius Racys hakem üçlüsü yönetmişti.

Avrupa Ligi yönetimi, daha önce Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a 81-78 kaybettiği maçın son saniyesinde sarı-lacivertli basketbolcu Nando De Colo'ya yapılan faulün verilmemesinin de yanlış karar olduğunu açıklamıştı.

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THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması
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