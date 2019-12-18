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açıkladı! ve milli takım...

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 12 maçın 11'ini kazanarak zirvede bulunan, çıktığı 14 maçın 12'sini kazandığı THY Avrupa Ligi'nde de sıralamanın ilk basamağında bulunan 'in deneyimli başantrenörü önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'in NBA'de oynasa play-off yapabilecek bir basketbol oynadığını söyleyen Ataman, 'in 'nda oynama ihtimali hakkında da konuştu. İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 22:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 22:10
Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

bu sezon oynadığı basketbolla Avrupa'nın en formda takımı olarak dikkat çekiyor. THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde lider olan Anadolu Efes'in deneyimli başantrenörü bugün katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Takımın oynadığı basketboldan Fenerbahçe Beko'daki kötü gidişata kadar birçok konuya değinen Ataman, 'in 'nda oynama olasılığı hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

"BU TAKIM NBA'DA YER ALSA PLAY-OFFLARA KALACAK BİR BASKETBOL OYNUYOR"

Takımının bir arada oynamaktan zevk aldığını belirten Ataman, "Bunu oyuncularımı övmek için söylüyorum. Sadece maçları kazanmıyoruz. Göze hoş gelen bir basketbol oynuyoruz. Bazı oyuncularımız bazen ön plana çıkıyoruz. İşte Larkin'in bir maçta attığı 49 sayı var. Yine Micic'in bir maçta attığı 30 sayı var. 10'un üstünde yapılan asistler var. Dunston sakatlandığında biz buna bir mazeret üretmeden oraya çok çabuk bir şekilde Sertaç Şanlı'yı monte ettik. Takım oynamaktan keyif alıyor. Organizasyon, bir NBA maçı havasında geçiyor. Onun için de takımıma bu övgüyü söyledim. Bu takım bugün NBA'da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor" şeklinde konuştu.

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Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

"HER MAÇ BİR FİNAL"

Her maçı kazanmak için oynadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için hiçbir sıkıntısı yok. THY Avrupa Ligi'nde her maç bir final. Kazandığınız her maçta hedefe daha çok yaklaşıyorsunuz. Kaybettiğiniz her maçta sıkıntıya düşüyorsunuz. Onun için biz maç maç düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde içeride oynayacağımız çok önemli 3 maçımız var. Bunlardan ilki cuma akşamı CSKA Moskova ile. Geçen yılki finalin rövanşı niteliğinde. Sonrasında ilk 4 içindeki Maccabi ile oynayacağız. Her maç çok önemli. Çok yoğun, yorucu bir tempo. Dün akşam maç oynadık. 1 saat önce İstanbul'a geldik. Zalgiris Kaunas ile zor bir atmosferde zor bir maç oynadık. Üst üste 3'üncü deplasman maçını kazandık. Baskonia, Fenerbahçe ve Kaunas. 3'ü de ağır atmosferlerdi. Ancak başardık ve başarmaya da devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

"TÜRKİYE'DE YENİDEN BİR ANADOLU EFES SEVGİSİ YARATTIK"

Son dönemlerde seyirci ortalamasını da yükselttiklerini belirten şöyle konuştu: "Takımımızın sahadaki başarısı kadar bu da çok önemli. Türkiye'de yeniden bir sevgisi yarattık. Basketbolu gerçekten fair-play içinde, en düzgün, eğlenerek oynayan bir takım ve eğlenerek izleyen bir seyirci kitlemiz var. Bu, Avrupa'da her branşta futbol dahil eşi az görülecek bir olay. Sen seyirci ortalamanı 3 binden 10 binin üstüne çıkartabiliyorsan, bunda oyuncularımın büyük bir payı var. Ben hepsini kutluyorum."

Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

SHANE LARKIN VE MİLLİ TAKIM

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Shane Larkin'in A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyme ihtimali üzerine konuşan Ataman, "Larkin konusu uzun süredir gündemde olan bir konu. Bir türlü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bu konuda bir adım atmıyordu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız bu konudaki fikrini söyledi. Bence her konuda olduğu gibi güzel bir ışık tuttu hem Türkiye'nin başarısı hem de kamuoyunun beklentisi için. Larkin son 1 yılda Avrupa'nın en önemli oyuncusu durumunda. Bunu Final Four'da da ispat etti. Bu sezon da bunu ispat ediyor. Türkiye'yi çok seven, kendisine bir milli forma hediye edildiği zaman onunla sosyal medyada ortaya çıkıp o coşkuyu yaşıyor. Çok uzun zamandır Larkin belirtiyordu aslında. Basketbol Federasyonu bu konudaki kararını daha önce verebilseydi, Dünya Şampiyonası'nda da Larkin'i oynatabilirlerdi. Çünkü; Larkin bu isteğini Final Four'da da sonrasında da belirtmişti. Biz de bunu federasyona iletmiştik. Ama sonunda her şeyin hayırlısı."

Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

"LARKIN KATKIDA BULUNACAKTIR"

"Cumhurbaşkanımız bu konuda fikrini söyledi. Sanırım kısa zamanda Larkin, Türkiye vatandaşlığına geçecektir. Sonrasında da önümüzde önemli bir olimpiyat elemeleri var. Ben iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman, Ersan, Furkan gibi NBA'da ciddi dakikalar alan tecrübeli oyuncularımız var. Melih gibi, Sertaç gibi bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ciddi maçlar oynayan oyuncularımız var. Diğer oyuncularımız da katkı verecektir ama tabii ki Larkin'in katkısı da yadsınamaz. Ben iyi bir organizasyonla takımımızın olimpiyatları sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. İyi bir teknik kadromuz var. Federasyon da bu tip organizasyonların hazırlığını da iyi yapacaktır. Artık gençleştirme dönemi bitti. Benim hep söylediğim bir şey var. Bazen bu konuda eleştiriliyorum. A Milli Takımlarda bir sene bir jenerasyon geçişi olur ama milli takımımızın son dünya şampiyonalarına baktığınız zaman 2010'da dünya 2'ncisi, 2014'te dünya 8'incisi son şampiyonada ise dünya 22'ncisi. Aşağı doğru bir gidiş var. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. İyi bir kadromuz var ve Larkin de buna mutlaka katkıda bulunacaktır" dedi.

Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

"FENERBAHÇE'NİN İYİ BİR KADROSU VAR"

, son olarak kötü bir gidişata sahip olan Fenerbahçe Beko ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Obradovic 'Sabah saat 9'dan akşam 11'e kadar düzeltmeye çalışıyorum' demiş. Mutlaka gerekli düzeltmeleri yapacaktır. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Her zaman THY Avrupa Ligi'nde play-offlara aday olacak bir takım."

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