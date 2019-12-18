Ergin Ataman açıkladı! Shane Larkin ve milli takım...

"LARKIN KATKIDA BULUNACAKTIR"

"Cumhurbaşkanımız bu konuda fikrini söyledi. Sanırım kısa zamanda Larkin, Türkiye vatandaşlığına geçecektir. Sonrasında da önümüzde önemli bir olimpiyat elemeleri var. Ben iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman, Ersan, Furkan gibi NBA'da ciddi dakikalar alan tecrübeli oyuncularımız var. Melih gibi, Sertaç gibi bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ciddi maçlar oynayan oyuncularımız var. Diğer oyuncularımız da katkı verecektir ama tabii ki Larkin'in katkısı da yadsınamaz. Ben iyi bir organizasyonla takımımızın olimpiyatları sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. İyi bir teknik kadromuz var. Federasyon da bu tip organizasyonların hazırlığını da iyi yapacaktır. Artık gençleştirme dönemi bitti. Benim hep söylediğim bir şey var. Bazen bu konuda eleştiriliyorum. A Milli Takımlarda bir sene bir jenerasyon geçişi olur ama milli takımımızın son dünya şampiyonalarına baktığınız zaman 2010'da dünya 2'ncisi, 2014'te dünya 8'incisi son şampiyonada ise dünya 22'ncisi. Aşağı doğru bir gidiş var. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. İyi bir kadromuz var ve Larkin de buna mutlaka katkıda bulunacaktır" dedi.