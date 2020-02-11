Beşiktaş Başantrenörü Burak Bıyıktay: Ezber bozduk

Beşiktaş Sompo Sigorta sezona iddialı başlasa da maddi kriz nedeniyle önce İspanyol başantrenörü Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Burak Bıyıktay'ı getirmişti. Göreve gelir gelmez Jordan Thedore ve James Mcadoo
'yu kaybeden Bıyıktay, buna rağmen önemli sonuçlara imza attı ve Beşiktaş'ı play-off potasına soktu. SABAH
'a takımını değerlendiren Bıyıktay, "Sezon başındaki takım kimyasında bazı sıkıntılar oldu. Problemli oyuncular vardı, o yüzden eksiklikler oldu. Ben oyuncularla iyi diyalog oluşturduğumu düşünüyorum. Oyuncuların da bu işe sahip çıktığını ve dolayısıyla takımdaşlık duygusunu sahaya yansıttığımızı gösteriyoruz. Kimsenin de beklemediği bir çıkış yakaladık. Avrupa'da son 16'ya kaldık, ligde de çıkışımız oldu. Oyuncularımızın öz verisi oldu, kimyamız uydu. Çok dar bir rotasyonumuz var, çok yorulup, yıpranıyorlar. Bugüne kadar başardık inşallah bundan sonra da devam eder"
diye konuştu.
'ÖNCE GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRALIM'
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldıklarını ancak kupayı kazanmaktan bahsetmenin zor olduğunu belirten Bıyıktay, "Şu andaki rotasyonumuzla Avrupa'da kupayı kaldırmamız çok zor. Belki bir haftada 4 maç oynayacağız, seyahatler olacak. Bu kolay değil, ütopik bir hedef olur ancak elimizden geleni yapacağız. Bu sezon için öyle net bir hedefimiz yok, asıl konumuz Süleyman Seba'nın da deyimiyle "Gemiyi limana yanaştırmak" olacak bu şartlar içerisinde. Bu yılı en iyi şekilde bitirip önümüzdeki uzun vadeli planlara bakmamız lazım. Kendi yağında kavrulan, kimseye yük olmayan, sponsorluk gelirleriyle bir arada yürüyen bir takım yaratmak istiyoruz"
dedi.
TARAFTARIMIZ BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN MÜCADELE İSTİYOR
Taraftar hangi branşta olursa olsun her zaman başarı bekliyor. Muhakkak onlar da bu bütçelerle şampiyon olamayacağımızı düşünüyordur ama sahada mücadele eden Beşiktaş'a yakışan bir takımın olmasını istiyor. Bu demek değildir ki herkesi yenip geçeceksin. Bunlar kolay işler değil, bütçe meseleleri. Kulüplerin ekonomik şartları da ortada. Bilinçli olan taraftarlar zaten bunun farkında. Taraftar demek iyi günde de kötü günde de destek olandır, öteki türlü seyirci olursunuz. Yönetimin desteğine söylenecek bir şey yok zaten her zaman arkamızda olmalarını bilmek bizim gücümüz.
AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK YOK
Biz de okul-iş arasında ikilemde kalınıyor. En verimli çağda gençlerimiz okul ile basketbol arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Sistemin temelden doğru kurulması gerekiyor. Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok. Çocuklar eğitimle sporu bir arada yürütebilmeli, bunu oluşturursak ülke olarak kazanırız. Altyapıda sınırlı oyuncu sayısı var, okullarda ise milyonlarca. Okul sistemi kurulmalı, draft ya da tercih benzeri sistem getirilmeli. Sporu daha tabana yaymamız lazım.