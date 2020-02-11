Beşiktaş Başantrenörü Burak Bıyıktay: Ezber bozduk

BEŞİKTAŞ'A

AMERİKA'YI

Beşiktaş Sompo Sigorta sezona iddialı başlasa da maddi kriz nedeniyle önce İspanyol başantrenörü Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Burak Bıyıktay'ı getirmişti. Göreve gelir gelmez'yu kaybeden Bıyıktay, buna rağmen önemli sonuçlara imza attı ve Beşiktaş'ı play-off potasına soktu.'a takımını değerlendiren Bıyıktay,diye konuştu.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldıklarını ancak kupayı kazanmaktan bahsetmenin zor olduğunu belirten Bıyıktay,dedi.Taraftar hangi branşta olursa olsun her zaman başarı bekliyor. Muhakkak onlar da bu bütçelerle şampiyon olamayacağımızı düşünüyordur ama sahada mücadele eden Beşiktaş'a yakışan bir takımın olmasını istiyor. Bu demek değildir ki herkesi yenip geçeceksin. Bunlar kolay işler değil, bütçe meseleleri. Kulüplerin ekonomik şartları da ortada. Bilinçli olan taraftarlar zaten bunun farkında. Taraftar demek iyi günde de kötü günde de destek olandır, öteki türlü seyirci olursunuz. Yönetimin desteğine söylenecek bir şey yok zaten her zaman arkamızda olmalarını bilmek bizim gücümüz.Biz de okul-iş arasında ikilemde kalınıyor. En verimli çağda gençlerimiz okul ile basketbol arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Sistemin temelden doğru kurulması gerekiyor. Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok. Çocuklar eğitimle sporu bir arada yürütebilmeli, bunu oluşturursak ülke olarak kazanırız. Altyapıda sınırlı oyuncu sayısı var, okullarda ise milyonlarca. Okul sistemi kurulmalı, draft ya da tercih benzeri sistem getirilmeli. Sporu daha tabana yaymamız lazım.