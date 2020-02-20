Zeljko Obradovic'ten flaş itiraf: Avrupa Ligi'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e 94-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, kötü mücadele ettiklerini söyledi.

Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerine karşı düşündüklerini yapamadıklarını belirterek, "Real Madrid oyunu ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol etti. Maçı kolay şekilde domine ettiler. Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi." dedi.

Yenilgide kendisinin de sorumluluğu olduğunu vurgulayan Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yıldır buradayım. Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor. Taraftarlar, bu akşamki tabloyu hak etmiyor. Hepimizin sınırları vardır, sınırların sonuna gidersek olabilir ama bazı dakikalardan sonra pes ederseniz bu çok kötü. Çok üzgünüm. Motivasyon olmazsa konsantrasyon da olmaz. Son molada da oyunculara 'kendinize saygınız yoksa en azından taraftarlarınıza bunu gösterin' dedim."

Her zaman oyuncularının yanında olacağını kaydeden Obradovic, "Onlar benim oyuncularım ve kulübe çok şey kattılar. 3 gün önce kupa aldık. Bazı insanların bunun kolay olmadığını anlaması lazım. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum." diye konuştu.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise genel olarak çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Ribauntlarda, paslarda çok iyiydik. 40 dakika boyunca sağlam oynadık. Çok mutluyuz. Bir galibiyet bir galibiyettir. Önümüzde daha maçlar var." ifadelerini kullandı.