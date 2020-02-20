Euroleague'in 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe Beko 31-47 Real Madrid | İlk yarı sonucu

Fenerbahçe Beko 15-22 Real Madrid | İlk çeyrek sonucu

Son yıllarda Avrupa'yı domine eden sarı-lacivertliler, bu sezonun geri kalan diliminde kötü bir grafik çiziyor. Çıktığı 24 karşılaşmada parkeden 13 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, sadece 11 maçı kazanabildi ve kendine 9. sırada yer buldu. Eflatun-beyazlı takım ise 24 maçta 18 kez kazanırken, 6 maçtan yenik ayrıldı. Real Madrid, Anadolu Efes'in ardından ikinci durumda.