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Beko - | CANLI

Beko, 'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip 24 maçta 11 galibiyet 13 mağlubiyet alırken, İspanyol devi ise 18 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Euroleague'de 9. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ile 2. sırada yer alan Real Madrid'in mücadelesini sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.2.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 21:36 ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

Euroleague'in 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe Beko 31-47 Real Madrid | İlk yarı sonucu
Fenerbahçe Beko 15-22 Real Madrid | İlk çeyrek sonucu

Son yıllarda Avrupa'yı domine eden sarı-lacivertliler, bu sezonun geri kalan diliminde kötü bir grafik çiziyor. Çıktığı 24 karşılaşmada parkeden 13 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, sadece 11 maçı kazanabildi ve kendine 9. sırada yer buldu. Eflatun-beyazlı takım ise 24 maçta 18 kez kazanırken, 6 maçtan yenik ayrıldı. Real Madrid, Anadolu Efes'in ardından ikinci durumda.

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Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI
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