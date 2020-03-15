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Beşiktaşlı 'dan koronavirüs açıklaması!

'ın milli yıldızı , derbisinin ardından koronavirüs konusunda açıklamalarda bulundu. Sağduyu mesajı veren Burak Yılmaz, "Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Lütfen sakin olalım. Yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Panik yapmayalım. Allah'ın izniyle bu da geçecek" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 22:46 ABONE OL
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

Türkiye'nin devlet nezdinde gerekli önlemleri aldığını belirten Burak Yılmaz, herkesin sakin olmasını ve kötü günlerin geride kalacağını söyledi.

İşte Burak Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"DEVLETİMİZ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYOR"
Çok panik var, görüyorum! Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Lütfen sakin olalım. Yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Panik yapmayalım. Allah'ın izniyle bu da geçecek.

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs açıklaması!
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