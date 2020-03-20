Boston Celtics'in yıldızı Marcus Smart'ta koronavirüs tespit edildi!

NBA'DE KOVİD-19 VAKASI 14'E YÜKSELDİ

FURKAN KORKMAZ'IN FORMA GİYDİĞİ PHİLADELPHİA 76ERS'TA 3 KORONAVİRÜS VAKASI

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, spor organizasyonlarını da etkisi altına aldı. NBA yıldızları da bir bir koronavirüse yakalanmaya başladı. Koronavirüsün son kurbanı ise NBA'in en başarılı takımlarından Boston Celtics'in yıldızı.Boston Celtics'in savunmadaki en önemli kozu Marcus Smart'ta koronavirüs testi pozitif çıktı. Smart, durumu sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı."Koronavirüs tesine 5 gün önce girdim ve sonuçlar bugün pozitif şeklinde geldi. Kendimi hemen karantinaya aldım. Bu virüs ciddiye alınmalı. Bunun ulusumuzun sağlığı adına uzmanlarımızın bir numaralı önceliği olduğunu biliyorum. Mümkün olan en kısa sürede çok daha fazla test yapılmalı""Hiçbir semptomu göstermedim ve kendimi iyi hissediyorum. Kendimizi mesafeli tutmalıyız. Bu şaka değil ve yapmamak bencilliktir. Bunu birlikte yenebiliriz"