Anadolu Efes corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Türkiye Basketbol Ligi, tescil edilerek sonlandırılmıştı. Şampiyon ilan edilen ya da küme düşürülen takımda olmamıştı.

Ancak henüz Euroleague ile ilgili bir karar alınmamasından dolayı Anadolu Efes, tüm takıma corona virüsü testi yaptırmıştı. Yapılan açıklamaya göre test sonuçlarından pozitif vakaya rastlanmadı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şöyle:

"A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları kulübümüze bugün ulaşmış ve tüm test sonuçları negatif çıkmıştır.

Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz."





Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti

Anadolu Efes'ten corona virüsü kararı

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