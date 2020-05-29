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'de büyük kriz!

Gelecek sezon için corona virüsü nedeniyle amatör şubelerde küçülmeye gidecek olan , basketbolda büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe Beko’da bazı yabancı oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü () üzerinden EuroLeague’e şikayet etti.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:05 ABONE OL
Fenerbahçe'de büyük kriz!

Fenerbahçe Beko'da maaş krizi yaşanıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Yabancı basketbolcuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) üzerinden EuroLeague'e şikayet ettiği ileri sürüldü. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan bu isimlerin corona virüsü salgını nedeniyle yönetimle henüz konuşmadığı öğrenilirken, yerli oyuncuların ise şikayet olayına tepki gösterdiği ifade edildi.

YERLİ İSİMLER SORUN ÇIKARMADI

Kaptan Melih ve diğer yerlilerin bu konuda sorun çıkarmadığı da kaydedildi.

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Fenerbahçe'de büyük kriz!
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