Fenerbahçe'de büyük kriz!

Fenerbahçe Beko'da maaş krizi yaşanıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Yabancı basketbolcuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) üzerinden EuroLeague'e şikayet ettiği ileri sürüldü. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan bu isimlerin corona virüsü salgını nedeniyle yönetimle henüz konuşmadığı öğrenilirken, yerli oyuncuların ise şikayet olayına tepki gösterdiği ifade edildi.

YERLİ İSİMLER SORUN ÇIKARMADI



Kaptan Melih ve diğer yerlilerin bu konuda sorun çıkarmadığı da kaydedildi.

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