Son dakika... Fenerbahçe Beko Lorenzo Brown'u transfer etti

Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile anlaştı.



Sarı-lacivertliler, erkek basketbol takımının yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Sırp ekibi Kızılyıldız'da geçiren 1.96'lık guard Lorenzo Brown ile bir yıllık anlaşmaya vardı.



2019-20 sezonunda Kızılyıldız ekibine transfer olan Brown, burada başarılı bir sezon geçirdi. EuroLeague'de 27 maça çıkan Birleşik Amerikalı oyuncu, 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaund, 1.1 top çalma ve 13.0 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı. Brown, Adriyatik Ligi'nde ise 18 karşılaşmada 10.6 sayı, 6.3 asist, 2.7 ribaund, 1.4 top çalma istatistiklerini yakaladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

F.Bahçe'den ayrılan Joffrey Lauvergne Zalgris Kaunas'ta

Son dakika: Johnathan Hamilton Fenerbahçe Beko’da



