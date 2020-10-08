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Beko karşısında rekor kırdı

Euroleague'in 2. haftasında ile Beko karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Türk derbisindem 80-71'lik skorla galip ayrılmayı bildi. Fenerbahçe, rakibini yenerken bir de rekor kırdı. Kokoskov'un öğrencileri, 48 ribaunt alarak kulüp rekoru kırmayı başardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 22:39 Son Güncelleme: 8.10.2020 22:43 ABONE OL
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında rekor kırdı

THY Euroleague'in 2. haftası Türk derbisine sahne oldu.

Ligin ilk haftasında Kızılyıldız'ı yenen Fenerbahçe, Zenit'e mağlup olan Anadolu Efes'e konuk oldu. Nefes kesen maç müthiş bir mücadeleye sahne oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri ile Kokoskov'un talebeleri arasındaki kapışmadan galip ayrılan 80-71'lik skorlar Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, müsabakada bir de rekor kırdılar.

Anadolu Efes karşısında 48 ribaunt alan Fenerbahçe Beko, kulüp rekorunu kırdı.

Avrupa'da Türk derbisi Fenerbahçe'nin! Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında rekor kırdı
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