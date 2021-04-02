NBA'de Furkan Korkmaz Cedi Osman'ı üzdü!

ATLANTA HAWKS İKİ UZATMADA KAZANDI

Atlanta Hawks normal süresi berabere biten ve iki kez uzatmaya gidilen karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 134-129'luk skorla yenmeyi başardı. Hawks'ta Clint Capela, Bogdan Bogdanovic ve Trae Young 28'er sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdi. Sahasında mağlup olan Spurs'te DeMar DeRozan 36 sayı ile takımını uzun süre ayakta tutmayı başardı ama galibiyet için bu performansı yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115

Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101