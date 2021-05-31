Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman'dan Euroleague finali sonrası Almanya'ya sert sözler! "Bu karar siyasi"
Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:28 Son Güncelleme: 31.5.2021 14:01

'dan finali sonrası Almanya'ya sert sözler! "Bu karar siyasi"

Ergin Ataman'dan Euroleague finali sonrası Almanya'ya sert sözler! Bu karar siyasi

Son dakika... finalinde İspanya'nın ekibini 86-81 mağlup eden , 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü , "Oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." ifadelerini kullanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp tebrik ettiğini dile getirdi. Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını da eleştiren başarılı koç, bu tavrın pandemi kaynaklı değil, siyasi bir karar olduğunu belirtti.

Son dakika... Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon oldu ve adını tarihe kazıdı. Başantrenör Ergin Ataman ise organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk koç olarak büyük bir başarı elde etti. Almanya'nın Köln kentinde oynanan final maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Ataman, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Almanya'yı da eleştirdi.

Avrupa Şampiyonu olan oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu belirten Ataman, "Son iki sezondur hep bu günü bekledik. Sürekli onlarla bunu konuştuk, her antrenmanda, her toplantıda. Hedefimiz yeniden Dörtlü Final'de olmak, yeniden finale gelmek dedik ama bizim için yetmez bu dedik, biz şampiyon olacağız dedik ve şimdi şampiyon olduk. Gerçekten çok mutluyum, oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi.

Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, "Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan beni aradı ve tebrik etti, tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin şifresiz kanalda maçı izlemesi de çok önemli, sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız yaptığı girişimle bu konuda çok yardımcı oldu.

Bu şampiyonlukla ilgili gerçekten çok mutluyum. Bizim takımımızda 8-9 yabancı oyuncu var, hepsine çok misafirperveriz. Türkiye'ye gelen herkese karşı misafirperveriz. Bu pandemiye karşı tüm dünyayla birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde bizlere karşı zorluklar çıkarılıyor. Bildiğiniz gibi buraya yayıncı kuruluş gelemedi. Benim 2 kızım gelemedi, Amerika'da okuyorlar, 2 defa aşı oldular. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler ama Alman hükümeti onlara vize vermedi.

Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: "Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik" | Video

Oyuncularımın aileleri gelemedi. Ben olayı biraz pandeminin dışında görüyorum. Biz gerekli cevabı sahada veriyoruz, tüm Avrupa, tüm dünya... 200'e yakın ülke bir Türk takımının Euroleague şampiyonu olduğunu canlı izledi. Onlar gelemedi ama biz kupayı onlara getiriyoruz. Türk halkına, Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza getiriyoruz...

Herkes aradı, herkes destek oldu, herkese teşekkür ediyorum. Bize vize vermeyen Türkiye'deki Alman konsolosluğuna da teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil tamamen siyasi bir karar." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, "Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu akşam da çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş karne, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı
Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi! Son güne kadar hazırladığı rapor...
SON DAKİKA | Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! O fotoğrafın hikayesine SABAH ulaştı
SON DAKİKA | Türkiye'nin 1 Haziran sonrası yeni normalleşme takvimi: Gözler Kabine toplantısı kararlarında...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? İşte o isim
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi duyurdu! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman'dan Euroleague finali sonrası Almanya'ya sert sözler! "Bu karar siyasi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA