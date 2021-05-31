Ergin Ataman'dan Euroleague finali sonrası Almanya'ya sert sözler! "Bu karar siyasi"

Son dakika... Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon oldu ve adını tarihe kazıdı. Başantrenör Ergin Ataman ise organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk koç olarak büyük bir başarı elde etti. Almanya'nın Köln kentinde oynanan final maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Ataman, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Almanya'yı da eleştirdi.
Avrupa Şampiyonu olan oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu belirten Ataman, "Son iki sezondur hep bu günü bekledik. Sürekli onlarla bunu konuştuk, her antrenmanda, her toplantıda. Hedefimiz yeniden Dörtlü Final'de olmak, yeniden finale gelmek dedik ama bizim için yetmez bu dedik, biz şampiyon olacağız dedik ve şimdi şampiyon olduk. Gerçekten çok mutluyum, oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi.
Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, "Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan beni aradı ve tebrik etti, tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin şifresiz kanalda maçı izlemesi de çok önemli, sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız yaptığı girişimle bu konuda çok yardımcı oldu.
Bu şampiyonlukla ilgili gerçekten çok mutluyum. Bizim takımımızda 8-9 yabancı oyuncu var, hepsine çok misafirperveriz. Türkiye'ye gelen herkese karşı misafirperveriz. Bu pandemiye karşı tüm dünyayla birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde bizlere karşı zorluklar çıkarılıyor. Bildiğiniz gibi buraya yayıncı kuruluş gelemedi. Benim 2 kızım gelemedi, Amerika'da okuyorlar, 2 defa aşı oldular. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler ama Alman hükümeti onlara vize vermedi.
Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: "Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik" | Video
Oyuncularımın aileleri gelemedi. Ben olayı biraz pandeminin dışında görüyorum. Biz gerekli cevabı sahada veriyoruz, tüm Avrupa, tüm dünya... 200'e yakın ülke bir Türk takımının Euroleague şampiyonu olduğunu canlı izledi. Onlar gelemedi ama biz kupayı onlara getiriyoruz. Türk halkına, Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza getiriyoruz...
Herkes aradı, herkes destek oldu, herkese teşekkür ediyorum. Bize vize vermeyen Türkiye'deki Alman konsolosluğuna da teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil tamamen siyasi bir karar." ifadelerini kullandı.
Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, "Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu akşam da çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." şeklinde konuştu.