Video Spor Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: "Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik" | Video

Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: "Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik" | Video

Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi:
31.05.2021 | 12:57

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Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik | Video 02:15
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Almanya'nın Köln kentinde oynanan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ataman, Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını sert bir dille tepki gösterdi. Ataman, ülkemiz aleyhine çalışan birçok kişiye Almanya'nın vize verdiğini hatırlatarak, "Olay pandemi dışında. Ancak biz sahada gereken cevabı veriyoruz. Bu karar pandemiyle alakalı değil, siyasi." dedi.

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