Video Spor Fernando Santos: “Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video
Fernando Santos: “Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video

Fernando Santos: “Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video

05.04.2024 | 08:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmadığını ancak Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için bu görevi kabul ettiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, topa sahip olan ve hücuma yönelik oyun oynamayı planlıyorduk. Bunu başaramadık. Golü de bulduk. Rakibimize fırsat vermedik. Onlar da sabırlı oynadı. İkinci yarıda maçı bitirmek için şansı yakaladı. Skoru 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Maçın son anlarında rakibin sahasında kalıp onları çıkarmayarak maçı tamamlayabilirdik fakat bunu yapamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU NET OLARAK BİLİYORUM"
Son haftalardaki sonuçlardan memnun olmadığını ancak Beşiktaş'ın teklifini gelecek sezonun projesi için kabul ettiğini hatırlatan Fernando Santos, "Takımdaki bazı şeylerin de iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda da bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN NE HALDE OLDUĞUNU HERKES BİLİYORDU"
Tecrübeli çalıştırıcı, son 4 müsabakada galibiyet elde edilememesi ve etkili bir oyun ortaya konulamamasının takımdaki geleceğini etkileyip etkilemeyeceğiyle alakalı gelen bir soruya, "Bu tamamen bana bağlı değil. 1.5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon en iyi şekilde ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz" cevabını verdi.

"BU TAKIMIN GELECEK YIL NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU NET OLARAK BİLİYORUM"
Özellikle gelecek sezon için birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Santos, "Sonuçlardan asla mutlu değilim. Takımdaki bazı şeylerin de iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum" dedi. 69 yaşındaki teknik adam, Yunanistan Milli Takımı'ndan teklif almadığını ve şu an tek odak noktasının Beşiktaş olduğunu da sözlerine ekledi.

"SEMİH BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI"
Genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildikten sonra Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle büyük bir şok yaşadığını aktaran Fernando Santos, "Kolay değil. Çok heyecanlı gitti. Milli takımla seyahat edememiş olması ve kadroya girememesi Semih'i üzdü. İdmanlara daha fazla katılabilirdi. Ancak güçlü kalacak. Semih ile konuştuk. Moralini yükseltmesi ve daha güçlü olması önemli. Milli takımda yerini sağlamlaştıracak bir performans göstermeli" cümlelerine yer verdi.

Santos, ayrıca Semih'in ne net bir 9 numara ne de net bir kanat oyuncusu olmadığını da dile getirerek, "Buraya geldiğimde genelde kanat oynuyordu. Onu santrfor olarak da oynattım. Semih net bir 9 numara ne de tam bir kanat. O bir hücumcu. Sol kanatta da kanat oyuncularının özelliklerine sahip değil. İnanılmaz bir bitiriciliği var. Özel bir futbolcu. Bitiriciliği inanılmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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