Süper Kupa sonrası Erden Timur'dan açıklamalar | Video 08.04.2024 | 08:48 Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, skor 1-0 iken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa Finali sonrası, "Temel konu, gerginliğin bir an önce bitmesi. Gerginliğin artmaması için konuları tekrar dile getirmiyorum. Bu gerginlik devam ederse daha farklı şeylerin olmasından herkes endişe ediyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, U19 takımıyla çıktı. Karşılaşmanın 1'inci dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın santrası yapılmadan Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4'üncü dakika tatil etti. Tatil edilen maçın ardından Erden Timur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Böyle bir maç olmasını istemediklerini belirten Timur, "Böyle bir maç olsun kimse istemezdi herhalde. Keşke normal anlamda oynayıp öyle tamamlansaydı. Buradaki vatandaşlarımız, yöre halkı için daha iyi olurdu. Büyük bir beklenti içine girmişti herkes. Temel konu, gerginliğin bir an önce bitmesi. Gerginliğin artmaması için konuları tekrar dile getirmiyorum. Bu gerginlik devam ederse daha farklı şeylerin olmasından herkes endişe ediyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu kendi tarafımızdan iddia ediyoruz. Bunun da vuku bulduğu yer saha. Yarından tezi yok yabancı hakemleri seçip, öncelikle bu sene sonra geçmiş senelere bakılması gerekiyor. Ne haksızlık yapıldığını görelim. Bunlar ortaya çıksın. Herkes gerçeği görsün ki kafasındaki soru işaretleri bitsin. Bu gerginliğin kimseye faydası yok. Şeffaflıktan başka bu işin çözümü yok. İnşallah bu maç buna bir vesile olur. Bir an önce bu işi çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"BEN HAKARET EDİLMESİNİ GEREKTİRECEK BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Toplumu germemek adına kendisine edilen hakaretlere cevap vermediğini söyleyen Timur, "Rahat uyuyorum. Bu insanın iç huzuruna bağlı. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok fazla söylenecek laf var. Şahsıma 20'ye yakın defa hakaret edildi. Ben hakaret edilmesini gerektirecek bir şey söylemedim. Ben bunlara karşılık verirsem taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Karşılık vermemek farklı türlü de algılanıyor. Öyle algılanmasına rağmen, toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seçim kararını değerlendiren Timur, "Kulüpler Birliği, federasyonun seçime gitmesi için imza toplamaya başlıyordu. Federasyon da açıklama yaptı. Federasyon böyle bir karar vermiş. Mevcut federasyon yerine başka yönetim seçilecek. Başkanımız da seçime gidilmesini istiyor. O imzalara gerek kalmadan federasyon seçim açıkladı" ifadelerini kullandı.

Erden Timur, "Gerginliğin azaltılması için her şey yapılmalı. Herkesin bir atması gerekiyor. Biz bunların olması için federasyona yazı da verdik. Biz adımlar attık. Rasyonel ve doğru olan her şeyin yapılması gerekiyor" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.