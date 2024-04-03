Okan Buruk'tan Fenerbahçe yorumu: "Bizim sorunumuz değil" | Video 03.04.2024 | 06:05 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine vefat eden Haber Global Spor Servisi kameramanı Samet Kulak ve İstanbul'daki yangında vefat edenler için baş sağlığı diyerek başladı.

Kazandıklarını ama sahadan mutlu ayrılmadığını ifade eden Buruk, "Nedenlerinden biri Galatasaray'ın iç sahada ortaya koyduğu performansın daha altında kalmamız. Çok iyi oyuncular, kaliteli sahibiz. Top bizdeyken bireysel ve takım olarak daha iyi işler yapmasını bekliyoruz. Erken gol attık. Rakip rahat bıraktı bizi, buna rağmen hücumda istediğimiz performansı yapamadık. Rakibimizin uzun top üzerinden oynayacağını biliyorduk. Maçın sonunda veri olarak çok öndeyiz ama kendi kalitemizin daha altında oyun ortaya koyduk. Bunun nedenlerinden belki biri uzun bir ara oldu. Gergin de bir ortam var. Ülke üzerinde gergin bir ortam var. Spor üzerinde gergin bir ortam. Siz oyuncuları psikolojik olarak ne kadar hazırlasanız da zaman zaman oyuncuların performansları bu tür maçlarda düşük olabiliyor. Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Şampiyonluk hedefimizi daha net bir şekilde ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Son 7 maçımızı da kazanarak ligi bitirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. Ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Alanyaspor'un formda bir takım olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Biraz da bizim takım rakibe, maça göre şekil alabiliyor. Biraz da bunu değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KİMLE ÇIKAR, İSTER ÇIKMAZ RAKİBİMİZİN KARARI"

Fenerbahçe'nin, TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine üzerine Okan Buruk, "Bu bizim sorunumuz değil. Alanya hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Bir sonraki maç Pendikspor, hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Urfa halkı da bizi bekliyor. İki büyük takımı görmek istiyor. Kendi programımız üzerinden gideceğiz. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı. Biz çıkıp kendi kadromuzla maçımızı oynamak istiyoruz. Lig nasıl önemliyse Süper Kupa da aynı şekilde bizim için önemli" diye cevap verdi.

"BU ÜLKEDE İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR, İSTEDİĞİNİ YAPTIRIYOR VE KARŞILIĞINDA CEZA DA ALMIYOR"

Yaşanan olaylarla ilgili sahada dışında kalmak istediklerini vurgulayan Buruk, "Ana amacımız sahanın içinde kalmak. Çünkü herkes her şeyi söyleyebilir. Bu ülkede isteyen istediğini söylüyor, istediğini yaptırıyor ve karşılığında ceza da almıyor. Tehdit eden de, farklı davranan da cezasını almıyor. Böyle bir özgürlük varken de bu özgürlükleri kullanmak isteyenler oluyor. Ben teknik direktör olarak sahada kalmak istediğimi söylüyorum. Fenerbahçeli oyuncularla, Fenerbahçeli teknik heyetle arkadaşız. Milli takım kampına bakıyorsun Fenerbahçeli, Galatasaraylı oyuncular birbirine sarılıyor. Benim de birçok Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu arkadaşım var. Sokakta da biz el ele, kol kolayız. Bunu bozmak isteyen insanlar ortaya çıkabiliyor. Bunla ilgili de zamana ihtiyaç var. Futbolun gerçek sahipleri burada kalıp, futbolun gerçekten sahip olmayan insanlar bu işin içerisinden çekileceklerini ümit ediyorum. Halil Umut Meler'in dövülmesi bu ülkede yaşanmadı mı? O zaman herkes ayağa kalktı herkes ziyarete gitti. Yine benzer şeylerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da spor için üzücü. Devletimizin de ortamı sakinleştirecek kararlar almasını bekliyoruz. Çok fazla futbolun dışında gitmeden biz saha içerisinde en iyisini vermek zorundayız. Seyirciler futbol seyretmek istiyor. Hepsinde sevgi var. İki tane çok başarılı Fenerbahçe ve Galatasaray takımı var. Ligde inanılmaz bir çekişme var. Son yılların en çekişmeli ligi. İkisi de kazanarak devam ediyor. Bizim için son 7 hafta. Şampiyonluğa odaklanmamız bizim için daha doğru olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ÇOK SAHA İÇERİSİNDE KALIP, ÇOK FAZLA CEVAP VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Bu olayların kendisini nasıl etkilediğiyle ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Çok dışında kalmak istiyoruz. Direkt beni hedef alarak da konuşmalar oluyor. Çocuğumu da hedef alarak konuşmalar oluyor. Başkan hedef alınıyor, Erden Bey hedef alınıyor. Futbolcular zaman zaman hedef alınıyor. Bunların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz dostuz, arkadaşız. Zaman zaman birbirimizi kızdıracağız. Daha çok saha içerisinde kalıp, çok fazla cevap vermeden yolumuza devam etmek istiyorum" dedi.

Okan Buruk son olarak Hatayspor maçının kadrosunda yer alan Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier için, "Serge antrenmanlara başladı. 3 gün önce bizle ilk antrenmana çıktı. Bugün sahaya sürmek için çok erkendi. Bir sonraki maçta süre alacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.