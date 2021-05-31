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Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:24 Son Güncelleme: 31.5.2021 13:38

Son dakika: şampiyonu 'e vize ayıbı! oyuncu ailelerine vize vermemiş

Son dakika: EuroLeauge şampiyonu Anadolu Efes'e vize ayıbı! Almanya oyuncu ailelerine vize vermemiş

Son dakika haberi: Dün gece 'nın kentinde oynanan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi 'yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Başantrenörü , karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın tebrik için aradığını ve kupayı onunla birlikte tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini söyleyen Ataman, Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını tepki gösterdi. Ergin Ataman, yaptığı son dakika açıklamasında ülkemiz aleyhine çalışan birçok kişiye Almanya'nın vize verdiğini hatırlatarak, "Olay pandemi dışında. Ancak biz sahada gereken cevabı veriyoruz. Bu karar pandemiyle alakalı değil, siyasi." dedi.

Son dakika haberi: Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi. Ataman, Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını sert bir dille tepki gösterdi.

Almanya'nın Köln kentinde oynanan final maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Ataman, gazetecilerin sorularını yanıtlarken çok önemli son dakika açıklamaları yaptı.

"SON 2 SEZONDUR BUNU BEKLEDİK"

Avrupa Şampiyonu olan oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu belirten Ataman, "Son iki sezondur hep bu günü bekledik. Sürekli onlarla bunu konuştuk, her antrenmanda, her toplantıda. Hedefimiz yeniden Dörtlü Final'de olmak, yeniden finale gelmek dedik ama bizim için yetmez bu dedik, biz şampiyon olacağız dedik ve şimdi şampiyon olduk. Gerçekten çok mutluyum, oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi.

Son dakika açıklamalarında Ataman şunları kaydetti:

BAŞKAN ERDOĞAN ARADI

"Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan beni aradı ve beni tebrik etti, tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin şifresiz kanalda maçı izlemesi de çok önemli, sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız yaptığı girişimle bu konuda çok yardımcı oldu. Bu şampiyonlukla ilgili gerçekten çok mutluyum."

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, "Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu akşam da çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik.

Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: "Bu karar pandemiyle alakalı değil. Gereken cevabı sahada verdik" | Video

2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." ifadesini kullandı.

Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

SON DAKİKA | KIZLARIM BURAYA GELEMEDİ!

Ataman, "Yabancı oyuncularımız var ama hepsine misafirperveriz. Tüm dünyaya karşı böyleyiz. Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyorlar. ABD'de iki aşı olan kızlarım bu maça gelemedi, vize verilmedi. Oyuncuların aileleri gelemedi. Olay pandemi dışında. Ancak biz sahada gereken cevabı veriyoruz.

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Son dakika: EuroLeauge şampiyonu Anadolu Efes'e vize ayıbı! Almanya oyuncu ailelerine vize vermemiş
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