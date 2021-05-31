Son dakika açıklamalarında Ataman şunları kaydetti:

BAŞKAN ERDOĞAN ARADI

"Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan beni aradı ve beni tebrik etti, tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin şifresiz kanalda maçı izlemesi de çok önemli, sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız yaptığı girişimle bu konuda çok yardımcı oldu. Bu şampiyonlukla ilgili gerçekten çok mutluyum."