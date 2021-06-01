Anadolu Efes'in zaferi Avrupa basınında! "Türkler ders verdi..."

Vasilje Micic ve Shane Larkin'in liderliğinde müthiş bir rallinin sonunda İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 devirerek ilk kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'in zaferinden Avrupa medyası övgüyle bahsetti.
İspanyol basını, temsilcimizin şampiyonluğunu hak edilmiş bir zafer olarak değerlendirirken, Barcelona'yı ise ilk bölümde 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadığı gerekçesiyle yerden yere vurdu.
İşte öne çıkan yorumlar:
"Barcelona'nın kurduğu rüya, Anadolu Efes tarafından cehenneme gönderildi."
"Türkler basketbolda Avrupa'ya adeta ders verdi. Barcelona parkeye gömüldü."
"Barcelona milyon Euro'luk yatırımın karşılığını alamadı. Ergin Ataman 4. zaferine ulaştı."
"Barcelona'nın bilmemkaç bininci fiyaskosu. Türk takımları Final-Four'a damga vurdu."
HİDAYET TÜRKOĞLU: "BU KUPAYI SONUNA KADAR HAK ETTİ"
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in zaferini inanılmaz olarak değerlendirdi. Türkoğlu, Türkiye'de basketbolculuk döneminde oynadığı tek kulüp olduğunun altını çizerek, "40 seneye yakın Türk basketboluna inanılmaz katkılar sağladılar ve sonunda da bu kupayı çok hak ettikler. Anadolu Efes son 2 sezondur Ergin Ataman'ın liderliğinde inanılmaz güzel basketbol oynayan bir kulübümüzdü ve şimdi de Avrupa'nın en iyi kupasını ülkemize kazandırdı. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Biz federasyon olarak onları destekleyen taraf olduk" değerlendirmesi yaptı.
Sertaç Şanlı'ya da ayrı bir parantez açan başkan, "Aynı performansı milli takımda sergilemezse benden çekeceği var" diyerek esprili bir dille başarı beklediğini ifade etti.
DUNSTON: "HALA HAYAL GİBİ GELİYOR"
Anadolu Efes'te takımın tecrübeli pivotu Bryant Dunston da zaferi şu sözlerle kutladı: "Avrupa Ligi şampiyonluğu benim hayalimdi. Gerçeğe dönüştürmek için çok çalıştım. Sonunda şampiyon olmak çok güzel. Hepimiz çok çalıştık. Takım olarak oynayabilmek için çok fedakârlık yaptık, karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Hâlâ bir hayal gibi geliyor. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Kelimelerle hissettiklerimi anlatamıyorum."
DOĞUŞ BALBAY: "BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR GURUR"
Takım kaptanı Doğuş Balbay da bu zaferin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti. 32 yaşındaki emektar kaptan, "Yaklaşık 10 yıldır Anadolu Efes'in oyuncusuyum. Her zaman Koraç Kupası'nın anılarıyla büyüdük. Hep aklımızın bir ucunda bu vardı. Kaptan olarak Avrupa kupasını kaldırmak benim için de inanılmaz bir gurur. Emeklerimizin karşılığını sonunda aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.