Anadolu Efes'in zaferi Avrupa basınında! "Türkler ders verdi..."

DUNSTON: "HALA HAYAL GİBİ GELİYOR"

Anadolu Efes'te takımın tecrübeli pivotu Bryant Dunston da zaferi şu sözlerle kutladı: "Avrupa Ligi şampiyonluğu benim hayalimdi. Gerçeğe dönüştürmek için çok çalıştım. Sonunda şampiyon olmak çok güzel. Hepimiz çok çalıştık. Takım olarak oynayabilmek için çok fedakârlık yaptık, karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Hâlâ bir hayal gibi geliyor. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Kelimelerle hissettiklerimi anlatamıyorum."