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Giriş Tarihi: 6.7.2021 21:43

Beşiktaş, Şehmus Hazer konusunda Fenerbahçe'ye cevap verdi

Beşiktaş, Şehmus Hazer konusunda Fenerbahçe'ye cevap verdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında geçen Beşiktaş'ın basketbolcusu Şehmus Hazer'in transferi konusunda yaşanan sürtüşme devam ediyor. Gün içinde açıklama yayımlayan Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'tan cevap geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamaya cevap hakkımız doğmuştur.

Bilinmelidir ki Şehmus Hazer, Beşiktaş Icrypex takımımızın kontratlı sporcusudur. Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Basketboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır.

Sporcumuza, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklif ettiği rakamdan daha üst rakamlarla başka kulüplerden de teklifler gelmiş olup, sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir.

Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer'in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup Basketbol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol'un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Fenerbahçe'den Şehmus Hazer açıklaması! "Görüşmeler resmen sürdürülmektedir..."

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Beşiktaş, Şehmus Hazer konusunda Fenerbahçe'ye cevap verdi
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