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Giriş Tarihi: 6.7.2021 18:54

Fenerbahçe'den Şehmus Hazer açıklaması! "Görüşmeler resmen sürdürülmektedir..."

Fenerbahçe'den Şehmus Hazer açıklaması! Görüşmeler resmen sürdürülmektedir...

Beşiktaş basketbolcu Şehmus Hazer'in Fenerbahçe Kulübü ile habersiz olarak transfer görüşmeleri yaptığı iddiası basında yer almıştı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ile resmi görüşmelerin yapıldığını ve Beşiktaş'tan habersiz bir buluşma olmadığını belirten bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe, Beşiktaşlı basketbolcu Şehmus Hazer ile resmi transfer görüşmelerinin yapıldığını ve Beşiktaş Kulübü'nün habersiz olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;

Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile "resmen" ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir.

Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir.

Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.

Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki;

Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır.

Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir.

Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir.

Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Fenerbahçe'den Şehmus Hazer açıklaması! "Görüşmeler resmen sürdürülmektedir..."
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