Son dakika... Alperen Şengün Houston Rockets'ta! 19 yaşında NBA'e adım attı

Draft edildikten sonra açıklamalarda bulunan Şengün, başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Şengün şöyle konuştu: "Houston'da fark yaratmak istiyorum. Tıpkı Jokic ve Sabonis gibi uzunların yarattığı gibi bir fark yaratmak istiyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım."