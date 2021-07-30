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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:50 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:57

Son dakika... Alperen Şengün Houston Rockets'ta! 19 yaşında NBA'e adım attı

Son dakika... Alperen Şengün Houston Rockets'ta! 19 yaşında NBA'e adım attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu olan Alperen Şengün, NBA'e adım attı. Milli basketbolcu, NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets'ın yolunu tuttu. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan aldığı 16. sıra hakkıyla Alperen Şengün'ü draft etti. Draft edildikten sonra konuşan Şengün, "Houston'da fark yaratmak istiyorum. Tıpkı Jokic ve Sabonis gibi uzunların yarattığı gibi bir fark yaratmak istiyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

NBA'de sezonun en çok merak edilen gecelerinden biri olan draft töreni Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yeni takımı da görkemli gecede belli oldu.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligin en değerli oyuncusu seçilen Alperen Şengün, NBA Draft 2021'de Houston Rockets'ın yolunu tuttu.

Oklahoma City Thunder'dan aldığı 16. sıra draft hakkıyla Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Draft edildikten sonra açıklamalarda bulunan Şengün, başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Şengün şöyle konuştu: "Houston'da fark yaratmak istiyorum. Tıpkı Jokic ve Sabonis gibi uzunların yarattığı gibi bir fark yaratmak istiyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım."

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Son dakika... Alperen Şengün Houston Rockets'ta! 19 yaşında NBA'e adım attı
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