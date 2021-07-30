Son dakika... Alperen Şengün Houston Rockets'ta! 19 yaşında NBA'e adım attı

NBA'de sezonun en çok merak edilen gecelerinden biri olan draft töreni Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yeni takımı da görkemli gecede belli oldu.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligin en değerli oyuncusu seçilen Alperen Şengün, NBA Draft 2021'de Houston Rockets'ın yolunu tuttu.
Draft edildikten sonra açıklamalarda bulunan Şengün, başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Şengün şöyle konuştu: "Houston'da fark yaratmak istiyorum. Tıpkı Jokic ve Sabonis gibi uzunların yarattığı gibi bir fark yaratmak istiyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım."