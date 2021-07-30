İşte Alperen Şengün'ün draft edildiği o an!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu olan Alperen Şengün, NBA'e adım attı. Milli basketbolcu, NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets'ın yolunu tuttu. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan aldığı 16. sıra hakkıyla Alperen Şengün'ü draft etti. Draft edildikten sonra konuşan Şengün, "Houston'da fark yaratmak istiyorum. Tıpkı Jokic ve Sabonis gibi uzunların yarattığı gibi bir fark yaratmak istiyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.