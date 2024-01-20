Yeni fenomen Semih!

Genç Türkler, Avrupa futbolunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ardından şimdi de Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, birçok kulübün gözdesi durumuna geldi. Son 4 maçta 5 gol ve 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcuyu, Bundesliga ekiplerivescoutlar aracılığı ile mercek altına aldı. Oyuncuyu büyük potansiyel olarak listesine dahil edenSiyah-beyazlı ekipte gösterdiği çıkış sonrası öncelikle 11'de forma giymeye devam etmeyi ardından performansını artırarak Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayı hedefleyen Semih için Beşiktaş yönetimi kapıları kapatmış durumda.Bu nedenle rekor bonservisle yurt dışına gitme potansiyeline rağmen şu an için satışı gündemde yer almıyor.