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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:46 Son Güncelleme: 1.5.2021 13:51

'e hangi takımlar çıkacak? , ve arasında nefes kesen yarış!

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

Bu sezon büyük heyecan fırtınasına sahne olan 'de düğüm çözülüyor. Geçen hafta Tuzlaspor'u mağlup eden , 'un puan kaybetmesiyle birlikte son iki haftaya lider girdi. Adana Demirspor, ve Giresunspor 'e doğrudan çıkma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz senelerde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor da bugün kaybederse küme düşecek. Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de şampiyonluk mücadelesi sürerken 'de de muhteşem maçlar futbolseverleri bekliyor. Lider , bugün evinde ağırladığı Balıkesirspor'u mağlup ederse 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için büyük bir avantaj yakalayacak. Geçen haftaya kadar liderlik koltuğunda bulunan ise Akhisarspor'u konuk ediyor. Üçüncü da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 13:30'da başlayan Eskişehirspor - Bursaspor karşılaşması hariç tüm maçlar 16:00'da başlayacak. Karşılaşmalar beIN SPORTS'tan ve TRT Spor'dan dönüşümlü olarak ekranlara gelecek. Tüm maçların heyecanını önemli detayları sabah.com.tr'de bulabilir maçların canlı takibini de haberimizin içinden yapabilirsiniz.

Kritik karşılaşmalar öncesinde Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor da aynı puanda!

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR CANLI

Samet Aybaba yönetiminde büyük başarı sağlayarak liderliğe kadar yükselen , bugün Balıkesirspor virajını kayıpsız geçerek son maça avantajlı girmek istiyor. Eğer veya mağlup olup Çukurova ekibi kazanırsa Adana Demirspor, 'e yükselen ilk ekip olacak.

CANLI ANLATIM

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

SAMSUNSPOR - ANKARASPOR CANLI

Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz, Savicevic gibi oyuncularıyla dikkat çeken , geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk ediyor. Samsunspor'un puanı 64, Karadeniz temsilcisi bugün muhakkak kazanmayı hedefliyor.

CANLI ANLATIM

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR

Uzun süre 'de liderlik koltuğunda oturan , Altıntordu karşısında galip gelemeyince ikinci sıraya düştü. Giresun temsilcisi bugün Akhisarspor'u mağlup ederse Ege ekibi TFF 2. Lig'e düşecek.

CANLI ANLATIM

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

, ve 'nu haricinde İstanbulspor, Altay, Altınordu, Keçiörengücü ve Ümraniyespor da play-off mücadelesi veriyor. Bugünkü karşılaşmalar öncesinde İsatnbulspor 60 puanla 4. sırada, Altay 57 puanla 5. sırada, Altınordu 54 puanla 6. sırada, Keçiörengücü 52 puanla 7. sırada ve Ümraniyespor da 50 puanla 8. sırada...

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Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!
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