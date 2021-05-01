Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken TFF 1. Lig'de de muhteşem maçlar futbolseverleri bekliyor. Lider Adana Demirspor, bugün evinde ağırladığı Balıkesirspor'u mağlup ederse 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için büyük bir avantaj yakalayacak. Geçen haftaya kadar liderlik koltuğunda bulunan Giresunspor ise Akhisarspor'u konuk ediyor. Üçüncü Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de 13:30'da başlayan Eskişehirspor - Bursaspor karşılaşması hariç tüm maçlar 16:00'da başlayacak. Karşılaşmalar beIN SPORTS'tan ve TRT Spor'dan dönüşümlü olarak ekranlara gelecek. Tüm maçların heyecanını önemli detayları sabah.com.tr'de bulabilir maçların canlı takibini de haberimizin içinden yapabilirsiniz.
Kritik karşılaşmalar öncesinde Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor da aynı puanda!
ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR CANLI
Samet Aybaba yönetiminde büyük başarı sağlayarak liderliğe kadar yükselen Adana Demirspor, bugün Balıkesirspor virajını kayıpsız geçerek son maça avantajlı girmek istiyor. Eğer Samsunspor veya Giresunspor mağlup olup Çukurova ekibi kazanırsa Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselen ilk ekip olacak.
SAMSUNSPOR - ANKARASPOR CANLI
Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz, Savicevic gibi oyuncularıyla dikkat çeken Samsunspor, geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk ediyor. Samsunspor'un puanı 64, Karadeniz temsilcisi bugün muhakkak kazanmayı hedefliyor.
GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR
Uzun süre TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, Altıntordu karşısında galip gelemeyince ikinci sıraya düştü. Giresun temsilcisi bugün Akhisarspor'u mağlup ederse Ege ekibi TFF 2. Lig'e düşecek.
Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor'nu haricinde İstanbulspor, Altay, Altınordu, Keçiörengücü ve Ümraniyespor da play-off mücadelesi veriyor. Bugünkü karşılaşmalar öncesinde İsatnbulspor 60 puanla 4. sırada, Altay 57 puanla 5. sırada, Altınordu 54 puanla 6. sırada, Keçiörengücü 52 puanla 7. sırada ve Ümraniyespor da 50 puanla 8. sırada...
PLAY-OFF HEYECANI İÇİN TIKLAYINIZ