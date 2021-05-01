Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor arasında nefes kesen yarış!

Bu sezon büyük heyecan fırtınasına sahne olan TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor. Geçen hafta Tuzlaspor'u mağlup eden Adana Demirspor, Giresunspor'un puan kaybetmesiyle birlikte son iki haftaya lider girdi. Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz senelerde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor da bugün kaybederse küme düşecek. Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken TFF 1. Lig'de de muhteşem maçlar futbolseverleri bekliyor. Lider Adana Demirspor, bugün evinde ağırladığı Balıkesirspor'u mağlup ederse 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için büyük bir avantaj yakalayacak. Geçen haftaya kadar liderlik koltuğunda bulunan Giresunspor ise Akhisarspor'u konuk ediyor. Üçüncü Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 13:30'da başlayan Eskişehirspor - Bursaspor karşılaşması hariç tüm maçlar 16:00'da başlayacak. Karşılaşmalar beIN SPORTS'tan ve TRT Spor'dan dönüşümlü olarak ekranlara gelecek. Tüm maçların heyecanını önemli detayları sabah.com.tr'de bulabilir maçların canlı takibini de haberimizin içinden yapabilirsiniz.

Kritik karşılaşmalar öncesinde Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor da aynı puanda!