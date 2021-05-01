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Giriş Tarihi: 1.5.2021 17:28 Son Güncelleme: 1.5.2021 17:42

Bir dönem 'nde mücadele eden . Lig'e düştü! Fenerbahçe'den kupayı almışlardı...

ERDEM KELEŞ
Bir dönem UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor TFF 2. Lig'e düştü! Fenerbahçe'den kupayı almışlardı...

Bir dönem 'de fırtınalar estiren , son 2 sezonunu TFF 1. Lig'de geçirmişti. Süper Lig'de mücadele ettiği seneler boyunca oynadığı oyunla birçok takıma zorluklar yaşatan Akhisarspor, 2017-2018 sezonunda Okan Buruk yönetiminde Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Daha sonra tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başaran Akhisar, Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi de başarmıştı. Bu sezonu TFF 1. Lig'de geçiren Akhisarspor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından 2. Lig'e düştü.

2010'lu yıllarda Süper Lig'in heyecan verici takımlarından birisi olmayı başaran Akhisarspor, son yıllarda üst üste yaşadığı düşüşün ardından 2. Lig'e kadar geriledi. TFF 1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren Giresunspor'a konuk olan Akhisarspor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 29 puanda kalarak düşme hattına demir atan Akhisar ekibi, TFF 2. Lig'e düştü.

2011-2012'DE SÜPER LİG'E ADIM ATTI

1970 yılında kurulan Akhisarspor, 2007 yılına kadar genelde 3. Lig'de mücadele vermişti. 2006-2007 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma sevinci yaşayan Akhisarspor, sonraki yıllarda adeta rüya gibi başarılara imza attı. 2007-2008 sezonunu 2. bitirerek tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Manisa ekibi, 2009-2010 sezonunda ise bu kez TFF 1. Lig'e çıktı. İlk sezonunda son 3 maçta ligde kalmayı başaran Yeşil-Siyahlılar, ertesi sezon ise (2011-2012) Hamza Hamzaoğlu önderliğinde 63 puanla ligi zirvede tamamlayarak Süper Lig'e adım attı.

GEKAS VE NIASSELİ GÜNLER

Lige yeni çıkan takımların aksine çok transfer yapmayan Akhisarspor, ilk yarıyı düşme potasında geçirmesine rağmen devre arasında yaptığı nokta atışı Theofanis Gekas transferiyle ligi 14. sırada bitirmeyi başardı. Manisa ekibi bir sonraki sezon ise Konyaspor'a giden Gekas'ın yerini Oumar Niasse ile doldurdu. 250 bin Euro'ya Senegal'den gelen Niasse 40 maçta 15 gol, 7 asistlik performansıyla takımın ligi 10. sırada bitirmesinde başrol oynarken, sezon sonunda da 5.5 milyon Euro bedelle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Hamza Hamzaoğlu'nun milli takıma gitmesinin ardından teknik adam istikrarı açısından sorun yaşayan Akhisarspor, 2014-2015 sezonunda Mustafa Reşit Akçay ve Roberto Carlos ile ligi 12. sırada, 2015-2016'da ise Cihat Arslan ile ligi 8. bitirdi.

OKAN BURUK İLE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDILAR

Akhisarspor, Süper Lig tarihindeki en başarılı günlerini ise Okan Buruk yönetiminde geçirdi. 2016-2017 sezonunda takımı düşme hattına yakın bir yerde devralan Okan Buruk, son 9 maçta aldığı 7 galibiyetle Akhisarspor'un ligi 7. bitirmesinde büyük rol oynadı. Okan Buruklu Akhisarspor, bir sonraki sezon ise önce yarı finalde Galatasaray'ı ardından da finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

SÜPER KUPA GELDİ, KÜME DÜŞTÜ

Okan Buruk'un ayrılması sonrası Saffet Susic'i takımın başına getiren Akhisarspor lig şampiyonu Galatasaray'ı penaltılarla mağlup ederek yine tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. Aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda 27 puanla küme düşen ilk takım oldu.

Manisa ekibi küme düştüğü sezon yine Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösterse de bu kez hem finalde hem de Süper Kupa'da Galatasaray'a kaybetti. 2018 ve 2019 yıllarında 2 kez Türkiye Kupası finali 2 kez de Süper Kupa maçı oynayan takım, bunu başaran ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçti.

GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'E TAKILDI, BU SEZON 2. LİG'E DÜŞTÜ

Akhisarspor, 2019-2020 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselmeye çok yaklaştı. Ligi 4. bitirerek play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Manisa ekibi, ilk maçta deplasmanda rakibiyle 3-3 berabere kalmasına rağmen rövanşta evinde 1-0 yenilince Süper Lig hayali suya düştü. Akhisarspor bu sezon ise sergilediği kötü performansla TFF 2. Lig'e düştü.

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Bir dönem UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor TFF 2. Lig'e düştü! Fenerbahçe'den kupayı almışlardı...
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