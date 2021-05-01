Bir dönem UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor TFF 2. Lig'e düştü! Fenerbahçe'den kupayı almışlardı...

GEKAS VE NIASSELİ GÜNLER

Lige yeni çıkan takımların aksine çok transfer yapmayan Akhisarspor, ilk yarıyı düşme potasında geçirmesine rağmen devre arasında yaptığı nokta atışı Theofanis Gekas transferiyle ligi 14. sırada bitirmeyi başardı. Manisa ekibi bir sonraki sezon ise Konyaspor'a giden Gekas'ın yerini Oumar Niasse ile doldurdu. 250 bin Euro'ya Senegal'den gelen Niasse 40 maçta 15 gol, 7 asistlik performansıyla takımın ligi 10. sırada bitirmesinde başrol oynarken, sezon sonunda da 5.5 milyon Euro bedelle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Hamza Hamzaoğlu'nun milli takıma gitmesinin ardından teknik adam istikrarı açısından sorun yaşayan Akhisarspor, 2014-2015 sezonunda Mustafa Reşit Akçay ve Roberto Carlos ile ligi 12. sırada, 2015-2016'da ise Cihat Arslan ile ligi 8. bitirdi.