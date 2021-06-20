EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

Şenol Güneş ve öğrencilerinin, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği maçta alacağı galibiyet, Babalar Günü için güzel bir hediye, Türkiye için moral olacak. Gruptan çıkacak en iyi dört üçüncüden biri olmamız içinse mucize lazım. Türkiye'nin en iyi 3. olarak çıkması için diğer gruplardan gelecek sonuçları bekleyeceğiz.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? İŞTE O İHTİMALLER
Öncelikle İsviçre'yi farklı yenmemiz gerekiyor. Sonra gözümüzü D Grubu'na çevireceğiz ve 1'er puanlı İskoçya ile Hırvatistan'ın aralarında oynayacakları son maçta berabere kalmasını bekleyeceğiz.
B Grubu lideri Belçika 3 puanlı Finlandiya'yı farklı yenerse ve puansız Danimarka da Rusya'yı deviremezse Türkiye için şartlar oluşacak. A Grubu'ndaki diğer maçta ise 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalya, TSİ 19.00'da 4 puanla ikinci sıradaki Galler'le karşılaşacak.
MUHTEMEL 11... İRFAN CAN İLK 11'DE BAŞLAYACAK
İtalya ve Galler maçlarında orta sahamız çok etkisiz kalırken, Şenol Güneş de dünkü basın toplantısında orta sahada değişiklik olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, merkezde Okay Yokuşlu'yu kesip Ozan Tufan'ın yanına Kaan Ayhan'ı monte edecek.
Güneş, İsviçre maçına İrfan Can Kahveci'yi özel olarak hazırladı. Turnuvada kötü bir performans ortaya koyan Kenan Karaman'ı yedeğe çekip İrfan'a kanatta görev verecek. Sakatlığı geçmeyen Umut Meraş'ın yerine ise sol bekte Mert Müldür forma giyecek, Rıdvan Yılmaz yedek soyunacak.
ŞENOL GÜNEŞ: "BEN DE DAHİL TÜM OYUNCULARIM PERFORMANSIMIZIN ALTINDA KALDIK"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile basının karşısına çıktı. İlk iki maçta alanın yenilgiler sonrası yapılan eleştirilere katıldığını belirten Güneş, "Biz de kendimizi eleştiriyoruz. Ben de dahil tüm oyuncularım performansımızın altında kaldık. İlk maçtan gelen olumsuzluk öz güven kaybına neden oldu. Uyurgezer olduk. Biz favori olarak gelmedik ama favoriler gibi olmayı istiyorduk" diye konuştu.
GÜZEL BİR MAÇ OLACAK
İsviçre maçı öncesi oyuncularına, "Üzgünüz ama başımız dik olacak. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Sizlere inanıyorum ve gurur duyuyorum. Gelecekte en iyisini de siz yapacaksınız" diyerek moral verdiğinin altını çizen Güneş şunları söyledi: "Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek üzücü. Kazanmayı isteyen iki takımın mücadelesinde güzel bir maç olcağını düşünüyorum."
YAKIŞANI YAPACAĞIZ
Çağlar Söyüncü kendilerine yakışanın İsviçre maçından 3 puan almak olduğunu belirtip, "2 maçta 5 gol yemek üzücüydü. Dersler aldık. İsviçre'yi yenmek ve olursa yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.