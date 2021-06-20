EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

GÜZEL BİR MAÇ OLACAK

İsviçre maçı öncesi oyuncularına, "Üzgünüz ama başımız dik olacak. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Sizlere inanıyorum ve gurur duyuyorum. Gelecekte en iyisini de siz yapacaksınız" diyerek moral verdiğinin altını çizen Güneş şunları söyledi: "Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek üzücü. Kazanmayı isteyen iki takımın mücadelesinde güzel bir maç olcağını düşünüyorum."





YAKIŞANI YAPACAĞIZ

Çağlar Söyüncü kendilerine yakışanın İsviçre maçından 3 puan almak olduğunu belirtip, "2 maçta 5 gol yemek üzücüydü. Dersler aldık. İsviçre'yi yenmek ve olursa yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.