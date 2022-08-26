UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien'i mağlup ederek gruplara kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus, açıklamalarda bulunurken, eşleşmek istediği takımı da açıklamıştı.
Jesus, sarı lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev cevabını vermişti.
JESUS'UN İSTEDİĞİ OLDU
Fenerbahçe B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.
İŞTE JESUS'UN O AÇIKLAMALARI:
"Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Rövanşın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim."
İŞTE F.BAHÇE VE TABZONSPOR'UN RAKİPLERİ 👇