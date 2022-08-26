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Giriş Tarihi: 26.8.2022 15:04 Son Güncelleme: 26.8.2022 15:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un istediği oldu! Kurada o takımı istemişti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un istediği oldu! Kurada o takımı istemişti...

UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'i mağlup ederek gruplara kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonrası yaptığı açıklamada eşleşmek istediği takımı açıklamıştı. Jesus, sarı lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev cevabını vermişti. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile eşleşti. İşte o açıklamalar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien'i mağlup ederek gruplara kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus, açıklamalarda bulunurken, eşleşmek istediği takımı da açıklamıştı.

Jesus, sarı lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev cevabını vermişti.

JESUS'UN İSTEDİĞİ OLDU

Fenerbahçe B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.

İŞTE JESUS'UN O AÇIKLAMALARI:

"Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Rövanşın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim."

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un istediği oldu! Kurada o takımı istemişti...
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