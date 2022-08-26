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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi...
Giriş Tarihi: 26.08.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 14:56

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine Fenerbahçe 3. torbaba, Trabzonspor ise 4. torbada yer aldı. Saat 14.00'da başlayan kura çekimi sonrası Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakipleri netleşti. Fenerbahçe B Grubu'nda, Trabzonspor ise H Grubu'nda yer aldı. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tüm rakipleri ve ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine Fenerbahçe 3. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer aldı. Saat 14.00'da başlayan kura çekimi sonrası Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakipleri netleşti. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tüm rakipleri ve ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi...

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi...

Çekilen kuraların ardından Fenerbahçe B Grubu'nda, Trabzonspor ise H Grubu'nda yer aldı ve dişine göre rakiplerle eşleşti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi...

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçlar 8 Eylül'de, son maçlar ise 3 Kasım'da oynanacak.

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