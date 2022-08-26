Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine Fenerbahçe 3. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer aldı. Saat 14.00'da başlayan kura çekimi sonrası Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakipleri netleşti. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tüm rakipleri ve ayrıntılar...