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'da Menez fiyaskosu!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 10:29
Antalyaspor'da Menez fiyaskosu!

’un sezon başında kadrosuna kattığı ve çok şey beklediği yıldız oyuncu , beklentileri karşılayamayarak hayal kırıklığına neden oldu. Menez, ligde 6 maçta toplam 203 dakika sahada kalırken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

Süper Lig'de oynadığı 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 12 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor'da bekleneni veremedi. Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından transfer edilen yıldız sol kanat ve forvet oyuncusu Menez, sezon öncesi kamp döneminde aşırı zorlanmaya bağlı kasık fıtığı olunca, ülkesinde ameliyat oldu. 10 gün sonra sahalara döneceği ifade edilen yıldız oyuncu takımının ligdeki 5 maçında forma giyemedi.

203 DAKİKADA GOL YA DA ASİST YAPAMADI

'un ligde 6. haftada sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında son 18 dakika sahadan kalan Menez, Sivasspor maçında 32, ilk on birde başladığı Göztepe maçında 57, Kasımpaşa maçında 34, yine ilk on birde başladığı Bursaspor maçında 45 ve son Karabükspor maçında 19 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist başarısı elde edemedi.

MAÇ ÖNCESİ ISINMADI, OYUNA GİRDİKTEN SONRA TEPKİ ALDI

Öte yandan 11. haftada 'da oynanan Antalyaspor - Karabükspor maçının on birinde yer almayan Menez, maç öncesi takım arkadaşları ve yedek oyuncular sahada ısınırken kulübede oturmayı tercih etti. Mücadelenin 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna dahil olan Fransız yıldız Menez, sahada kaldığı süre içerisinde varlık gösteremezken, yakaladığı pozisyonları da değerlendiremedi. Menez'in maçtaki isteksiz tavrı nedeniyle de bazı taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi.

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Antalyaspor'da Menez fiyaskosu!
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