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Talisca'dan 10 Kasım itirafı
Talisca
'dan
10 Kasım
itirafı
Giriş Tarihi: 10.11.2017
15:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2017
16:11
Beşiktaş
'ın yıldız
futbol
cusu Anderson
Talisca
NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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Talisca'dan 10 Kasım itirafı
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