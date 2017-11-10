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  4. Talisca'dan 10 Kasım itirafı

'dan itirafı

Giriş Tarihi: 10.11.2017 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 16:11
Talisca'dan 10 Kasım itirafı

'ın yıldız cusu Anderson NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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Talisca'dan 10 Kasım itirafı
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