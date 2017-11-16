Manchester United’da 3 yılda 4 sakatlık Fenerbahçe’de 3 yılda 14 sakatlık

Fenerbahçe
'nin büyük umutlarla, 2015-16 sezonunda Manchester United
'dan aldığı Hollandalı golcü Robin van Persie
, umut olmak bir yana, sarı-lacivertlilerin kabusu oldu. Hollandalı sakatlanınca, bir daha iflah olmuyor. İngiliz ekibinde forma giydiği 3 sezonda 4 sakatlık yaşayan ve 153 gün takımdan ayrı kalan, Van Persie, F.Bahçe'de 3 yılda 14 kez sakatlanıp 195 gün kendini unutturdu.
Aylık 490 bin Euro'luk geliriyle ligin en çok kazanan ismi olan Hollandalı, sakatlıklar nedeniyle 34 maçı yani, ligde bir sezonda 34 karşılaşma olduğu göz önüne alındığında bir sezonu kaçırdı.
HER 4 GÜNDE BİR YATIYOR
34 yaşındaki Robin van Persie, Fenerbahçe'de sakat olduğu için maça çıkmadığı bir dönemde Hollanda Milli Takımı'nın davetine uyarak ülkesinin yolunu tutmuştu. 31 Ağustos'ta Hollanda'nın Fransa'ya 4-0 yenildiği maçta oyuna sonradan giren ve 27 dakika oynayan
golcü futbolcu o tarihten sonra bir daha Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkamadı. Sarı-lacivertli takımla 3. sezonunu yaşayan "Uçan Hollandalı", 87 maçta oynadı. 3 karşılaşmayı da kart cezaları nedeniyle kaçırdı.
857 günlük Türkiye kariyerinin yüzde 22'sini yani neredeyse her 4 günün birini sakat geçiren Van Persie, "Sakat Hollandalı"ya dönüştü.