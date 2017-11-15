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Kabak tadı verdi

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017
Kabak tadı verdi

Kendisini iyi hissetmeyen , 1 hafta daha yok. En son 24 Ağustos'ta 'nin Vardar'a 2-1 yenildiği maçta forma giyen Hollandalı, sakatlığının henüz tam olarak geçmediğini belirterek teknik heyetten affını istedi

Sözleşmesinin süresini doldurmak için gün saydığı 'de tatlı bir emeklilik yaşayan Robin 'nin uzun bir aradan sonra bu hafta sarılacivertli takımla idmanlara çıkması bekleniyordu. Ancak Hollandalı yıldızdan hiç kimseyi şaşırtmayan bir çıkış geldi (!) ve kendisini iyi hissetmediğini belirterek, teknik heyetten 1 hafta daha izin istedi… En son Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmada görev yapan Robin van Persie, daha sonra sakatlığı bulunmasına rağmen, Hollanda Milli Takımı'na gitmiş ve son 27 dakikada oyuna girmişti… Daha sonra sakatlık nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Van Persie, tam 83 gündür sarı-lacivertli formadan uzak kaldı. Hollandalı futbolcu Fenerbahçe'de yılda yaklaşık 5.5 milyon Euro kazanıyor.

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Van Persie, bu sezon 2'si Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 maçta Fenerbahçe forması giydi.
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