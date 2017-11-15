Kabak tadı verdi

Sözleşmesinin süresini doldurmak için gün saydığı Fenerbahçe
'de tatlı bir emeklilik yaşayan Robin van Persie
'nin uzun bir aradan sonra bu hafta sarılacivertli takımla idmanlara çıkması bekleniyordu. Ancak Hollandalı yıldızdan hiç kimseyi şaşırtmayan bir çıkış geldi (!) ve kendisini iyi hissetmediğini belirterek, teknik heyetten 1 hafta daha izin istedi…
En son Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmada görev yapan Robin van Persie, daha sonra sakatlığı bulunmasına rağmen, Hollanda Milli Takımı'na gitmiş ve son 27 dakikada oyuna girmişti… Daha sonra sakatlık nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Van Persie, tam 83 gündür sarı-lacivertli formadan uzak kaldı. Hollandalı futbolcu Fenerbahçe'de yılda yaklaşık 5.5 milyon Euro kazanıyor.
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Van Persie, bu sezon 2'si Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 maçta Fenerbahçe forması giydi.