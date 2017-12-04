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'i yönetim değil, taraftar getirecek!

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 11:54
Fatih Terim'i yönetim değil, taraftar getirecek!

Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Igor adeta topun ağzına geldi. Yönetim bir kez daha 'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu sefer arkasına taraftarı da alacak.

'da sular durulmuyor... Sarı kırmızılı takımın Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilmesi ve oldukça kötü bir futbol sergilemesinin ardından fatura teknik direktör Igor 'a kesildi. Yönetim, Tudor'la ilgili karar vermek üzere toplanma kararı aldı. Taraftarın '' baskısına ne kadar dayanacakları ise merak konusu...

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DAHA ÖNCE OLUMSUZ YANIT ALINDI AMA...

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçının ardından Florya'ya gitmiş ve Tudor'un istifasını istemişti. Taraftarlar, 'Ya Terim ya gidin' tezahüratı yaparak, yönetime de takımın başına Fatih Terim'in getirilmesi yönünde baskı yapmaya başladı. Daha önce Terim için zemin yoklayan yönetim, tecrübeli teknik adamdan 'Takımın başında bir hoca olduğu için' olumsuz yanıt almıştı.

Galatasaray'da neden her yol Fatih Terim'e çıkıyor?

YÖNETİM DEĞİL, TARAFTAR GETİRECEK

Galatasaray yönetiminin son gelişmelerin ardından izleyeceği yeni yol da ortaya çıktı. Yönetim, Fatih Terim'i 'taraftar baskısı' ile getirmeye çalışacak. Gerek sosyal medya, gerekse protestoları örnek göstermesi beklenen 'in Terim'e, 'Taraftar seni istiyor. Biz zaten istiyoruz. Gel, takımın başına geç' diyeceği belirtildi. Terim'in ise şimdilik sessizliğini korumaktan yana olduğu öğrenildi.

HABER: Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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