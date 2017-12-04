Fatih Terim'i yönetim değil, taraftar getirecek!

Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı kırmızılı takımın Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilmesi ve oldukça kötü bir futbol sergilemesinin ardından fatura teknik direktör Igor Tudor'a kesildi. Yönetim, Tudor'la ilgili karar vermek üzere toplanma kararı aldı. Taraftarın 'Fatih Terim' baskısına ne kadar dayanacakları ise merak konusu...

DAHA ÖNCE OLUMSUZ YANIT ALINDI AMA...

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçının ardından Florya'ya gitmiş ve Tudor'un istifasını istemişti. Taraftarlar, 'Ya Terim ya gidin' tezahüratı yaparak, yönetime de takımın başına Fatih Terim'in getirilmesi yönünde baskı yapmaya başladı. Daha önce Terim için zemin yoklayan yönetim, tecrübeli teknik adamdan 'Takımın başında bir hoca olduğu için' olumsuz yanıt almıştı.

YÖNETİM DEĞİL, TARAFTAR GETİRECEK

Galatasaray yönetiminin son gelişmelerin ardından izleyeceği yeni yol da ortaya çıktı. Yönetim, Fatih Terim'i 'taraftar baskısı' ile getirmeye çalışacak. Gerek sosyal medya, gerekse protestoları örnek göstermesi beklenen Dursun Özbek'in Terim'e, 'Taraftar seni istiyor. Biz zaten istiyoruz. Gel, takımın başına geç' diyeceği belirtildi. Terim'in ise şimdilik sessizliğini korumaktan yana olduğu öğrenildi.

HABER: Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor