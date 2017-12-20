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'un babası İngiltere'de masasında!

Premier Lig takımlarının, 'ın formda golcüsü i için yarışa girdikleri belirtildi. İddialara göre baba transfer için temasta...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 14:24
Cenk Tosun'un babası İngiltere'de transfer masasında!

İngiltere basınına her gün haber olan 'ın yıldız ismi hakkında iddiaları devam ederken, en son çıkan haberlere göre 'un babası , oğlunun transferi hakkında Tottenham ve ile görüşme halinde...

SEZON SONU İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR

İngiltere basınına göre sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun'un her iki takım yöneticileri ile bir araya geldiği ve Cenk Tosun'un ancak sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ilettiği belirtildi.

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

20 MİLYON STERLİN BÜTÇE!

Avrupa'nın dev liglerinden 13 farklı takımın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazan İngiliz basını bu takımlar arasında en ciddi olan ekiplerin , Tottenham ve Everton olduğunu, yıldız oyuncunun transferi için DE 20 milyon Sterlin bütçe ayırdıklarını yazdı.

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Cenk Tosun'un babası İngiltere'de transfer masasında!
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