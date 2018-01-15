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İşte 'ın 'e maliyeti

kendisini Medipol 'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde Arda'nın İstanbul ekibine olan maliyeti de açıklandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 11:56
İşte Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Medipol Başakşehir, 'dan kiraladığı Arda Turan için bir imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı , 'ın maliyeti ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Gümüşdağ'ın açıklamalarına göre Başakşehir, Arda Turan'a yarım sezon için 2 milyon avro artı bonus, önümüzdeki yıl da 4 milyon avro artı bonus ödemesi yapacak.

ŞAMPİYONLUĞA 300 BİN EURO

Öte yandan Başakşehir bu transferde Barcelona'ya hiçbir ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 ortak ve satın alma opsiyonuna da sahip oldu. , şampiyon olması durumunda ise Barcelona'ya 300 bin Euro ödeme yapacak.

Arda Turan, Başakşehir'e imzayı attı!

İşte dünden bugüne Arda Turan
Arda Turan, Başakşehir'e imzayı attı

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İşte Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti
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