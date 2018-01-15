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, Başakşehir'e imzayı attı

’in ’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , bugün düzenlenen imza töreniyle kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:00
Arda Turan, Başakşehir'e imzayı attı

'de beklenen imzalar atıldı. Turuncu-lacivertlilerin 'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu için bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda imza töreni gerçekleşti. Törene Arda Turan'ın yanı sıra Başkan , Evershine Group Holding Kurucu Ortağı Ngai Hung Chiu, Makro Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Medipol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer Koca katıldı.

Göksel Gümüşdağ ve Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

GÜMÜŞDAĞ: SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜRLER

Bugünün kendileri açısında çok önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Göksel Gümüşdağ, "Bizim için birçok açıdan önemli bir gün. Barcelona'dan dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Arda Turan'ı transfer ediyoruz. Çok değerli sponsorlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Sponsorlarımız olmasa bu transfer gerçekleşemeyebilirdi" diye konuştu.

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Arda Turan, Başakşehir'e imzayı attı
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