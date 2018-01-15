Arda Turan, Başakşehir'e imzayı attı

Medipol Başakşehir'de beklenen imzalar atıldı. Turuncu-lacivertlilerin Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Turan için bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda imza töreni gerçekleşti. Törene Arda Turan'ın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ, Evershine Group Holding Kurucu Ortağı Ngai Hung Chiu, Makro Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Medipol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer Koca katıldı.

Göksel Gümüşdağ ve Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

GÜMÜŞDAĞ: SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜRLER

Bugünün kendileri açısında çok önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Göksel Gümüşdağ, "Bizim için birçok açıdan önemli bir gün. Barcelona'dan dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Arda Turan'ı transfer ediyoruz. Çok değerli sponsorlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Sponsorlarımız olmasa bu transfer gerçekleşemeyebilirdi" diye konuştu.