Taraftar ve şehrin gücü var biraz sabır

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün, gücü, taraftarı ve lobisi ile her zaman şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğunu söyledi. Çalımbay, "Trabzon'daki baskıdan olumsuz etkilenmiyorum. 20 sene Beşiktaş'ta oynadım, baskı hep vardı. Planlama ve futbolcu seçimi, doğru olursa, Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar. Taraftar, şehir ve lobi olarak güçlüyüz. Tek şey biraz zaman, sabır. Ve Trabzon'a göre oyuncu. Takımını seven taraftarla bütünleşirsek başarı gelir" dedi.

İLK 4 MAÇ HAYATİ

Deneyimli teknik adam, zirve ile aralarında fazla puan farkı bulunmadığını hatırlatarak, "Sezon başı planlı programlı gidebilseydik şu an daha farklı bir yerde olurduk. İlk 4 maçımız hayati derecede önemli. Kupada ve ligde en iyi yerlere gitmek istiyoruz" diye konuştu.

AYNI MEVKİDE 6 OYUNCU VAR

Çalımbay, göreve geldiğinde en büyük sorunun kadro yapılanması olduğunu belirterek, "Aynı mevkide altı oyuncu var, bunun ikisi oynayacak, dördü oturacak. Bu herkes için zordur, sorun buydu. Puan kayıplarından dolayı takımda bir güvensizlik de vardı. Saha dışı ve içinde çalışarak bu sorunu bir nebze hallettik ama hala bazı sorunlar var" yorumunu yaptı.

FİLİP NOVAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları için, "Antalyaspor'dan Sakıb'ı istedik. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor ama kulübü bırakmıyor. Sakıb ve Maicon'u vermiyorlar. Sol bek Filip Novak'ı transfer etmek için uğraşıyoruz. Mas'ı biz göndermedik, ailesinden dolayı gitmek istedi. 'Kalırsam yararlı olamam' dedi, biz de mecburen izin verdik" ifadelerini kullandı.

RODALLEGA'NIN ŞANSSIZLIĞI BURAK

Tek forvet oynadıklarını ve Burak Yılmaz'ın yüksek performansı nedeniyle Rodallega'ya fazla şans veremediklerini söyleyen Çalımbay, "Onun şanssızlığı da bu. Tek forvet oynuyoruz ve Burak var bizde. Her zaman Rodallega'yı hazır tutmamız gerekiyor, çünkü çok kaliteli bir oyuncu" derken, Sosa için ise, "Kaliteli ama hazır olmadan oynatılmış. Kendisine de söyledim, 'Ben olsam 15 gün seni oynatmazdım' diye... Olay bu" diye konuştu.