Yazarlar Antalyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı



METİN TEKİN: Bu Talisca farklıydı!



Talisca iki gol attı. Özellikle lig maçlarındaki oyunu nedeniyle çok eleştiriliyordu. Dün çok iyi oynadı. Oyuncunun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Antalya'da çok farklı bir Talisca vardı. Gerek oynama isteği gerekse becerili işleri ve attığı iki golle Beşiktaş takımında neden olması gerektiğini anlatan bir oyun izletti. Santrfor arkasında belki servis anlamında istenen verimi alamıyorsunuz ama santrfor arkası koşuları ve özellikle gol vuruşları çok etkili bir oyuncu. Dün akşam Beşiktaş maçı kazandıysa, en büyük faktör Talisca'dır.



Savunmada ciddi hatalar yapıldı...

Dün akşamın Beşiktaş açısından öndeki 6'lı belki oturmuş kadroydu ama defans dörtlüsü ilk defa birlikte oynadı. Bunun zaaflarını da oyun içinde zaman zaman gördük. Ben Antalya'nın bu kadar çok pozisyon bulacağını düşünmüyordum. Özellikle ilk yarının bir bölümü ve ikinci yarının başlarında çok etkili geldiler. Tabii ki burada ilk defa oynayan Vida'nın performansını değerlendirmek gerekir. Zaman zaman rakibe yakın oynamakta sorun yaşayan ve topu oyuna sokarken de istenilen seviyede olmayan bir Vida izledik. Çünkü Tosic ile kıyasladığımızda Tosic'in çok daha önde olduğunu söyleyebilirim.

Negredo'ya gelince... Cenk'ten sonra henüz bir takviyesi olmayan Beşiktaş'ın ilk santrforu o olacak. Ama Beşiktaş gibi bir takımın alternatifi Mustafa Pektemek olan bir kadro ile hedeflerine ulaşması pek kolay değil. Dönüp baktığımızda Başakşehir'in 4 tane santrforu olduğunu görüyoruz. Bu anlamda mutlaka iyi bir alternatif bulmalı Beşiktaş. Negredo'nun da zaten dünkü performansı çok tatmin edici değildi. Ayrıca Beşiktaş'ın lig yarışındaki en büyük handikabı, Başakşehir kazandıkça siyah-beyazlıların hep 9 puanlık bir fark riskiyle maçlarına çıkmasıdır. Bu da takım üzerinde baskı yaratır. Beşiktaş kritik maçları oyun gücü olarak alabilir ama olası bir puan kaybında farklı bir psikolojiye düşebilir. Yani bu tabloda Beşiktaş'ın işi hiç de kolay değil.