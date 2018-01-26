Yalnız değilsiniz

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek ve futbolcular, Afrin'e yönelik operasyona katılan ve sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçikler için özel bir video yayımladı. "Mehmetçik'e dua" başlığıyla sosyal medyada yayımlanan videoda futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video, "Zeytin Dalı Harekatı" operasyonu kapsamında kara harekatına katılan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Mehmet Kuzu'nun "Ailene bir mesajın var mı?" sorusu üzerine, tankın üzerindeyken verdiği "Beklemesinler" cevabıyla başlıyor. Futbolcular tek tek söz alarak Mehmetçikler için dua ediyor. Kaptan Ali Çamdalı'nın dev Türk bayrağını taşırken ekranda beliren "Allahım ordumuz, milletimiz yurdumuz sana emanet" duasıyla sona eriyor.

İŞTE O DUA

"Bu memleketin kahraman evlatları, kınalı kuzuları, yiğit komutanları. Gözümüz, gönlümüz, dualarımız sizinle... Güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı acıtmasın... Burnunuz kanamasın, ayağınıza taş değmesin, gözünüzden yaş düşmesin... Başınız öne eğilmesin. Bombalar, kurşunlar kılınıza zarar vermesin... Ocağınız tütsün hiç sönmesin. Sancağımız, bayrağımız yere inmesin, ezanımız dinmesin! Gidişiniz dönüşünüz su gibi olsun... Analarımızın duası, ak sütü, sizi tüm tehlikelerden korusun... Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda da aziz eylesin."

YILDIRIM DEMİRÖREN: DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bir açıklama yaptı. Başkan Yıldırım Demirören'in imzasıyla yayımlanan bildiride, "Her zaman lanetlediğimiz terörü bitirmek için Afrin ve bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız, devletimizin yanındayız. Terör örgütlerinin kökünün kazınmasını amaçlayan harekatın zaferle tamamlanacağına, bölgeye barış ve huzurun geleceğine inancımız tamdır. 15 Temmuz'da olduğu gibi, devlet ve milletimizle ortak duruş sergilenmesi gurur vericidir. Allah, askerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın" ifadeleri kullanıldı.