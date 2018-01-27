Ali Koç'tan Mosturoğlu'na "kaçtın" yanıtı

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından cevap hakkı doğan ve açıklama yapan Ali Koç, samimi ortamda herkesin birbirini eleştirmesi gerektiğini belirterek, "Samimi söylendiğine inandığım için sağlıklı ortamın bu olduğuna inandığımı söylüyorum. Hesapları kapatın iddiası var. Şekip Mosturoğlu sen beni çok iyi tanırsın. Söyleyecek şeyleri başkalarına söyletmem. Bu iddia bana hakaret şeklindedir. Hesapları kapatın demek, hesapları siz açtınız demektir. Şu odada söylediğini en iyi bilen kişi sensin. Belli başlı gazeteciler üzerinden gündem oluşturmayı benden çok daha iyi biliyorsunuz Şekip Mosturoğlu. Bunu hakaret kabul ederim. Ben ne söylemek istersem söylerim. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda çıkın doğru olduğuna inandıklarınızı söyleyin. Bütün yükü ve sorumluluğu başkan ve yönetim kurulu taşıyor. Maçlardan sonra bizler normal hayatımıza dönüyoruz ama sizler bu yükle yatıp kalkıyorsunuz. Yükün en ağırını siz taşıyorsunuz. Ama bunu yaparken de bazı şeylerin doğru olduğunu kabul etmiyorum. Ben içi dışı bir olan bir insanım. Sakın bir daha beni böyle sahte hesaplarla itham etmeyin, çünkü bu işi siz benden çok daha iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.