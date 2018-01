Ustalık eseri

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlı takımın 30 yaş ve üstü futbolcuları, Süper Lig'in birçok istatistik değerinde ilk sıralarda yer alıyor. Kaleden, hücuma kadar her mevkide performansları üst düzeyde.Formu ile hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de öne çıktı. İspanyol kaleci, Süper Lig'in maç başına en az gol yiyen (0,9) ve kurtarış yüzdesi en yüksek ismi (%78).Portekizli yıldız, bu sezon 1 gol atıp, 5 asist yaparken, geride kalan süreçte Süper Lig'in ceza sahasına en fazla orta gönderen oyuncusu oldu (129/35).Ligde en az 100 ikili mücadeleye girmiş oyuncular arasında yüzde 76'lık kazanma yüzdesi ile adını zirveye yazdırdı.Siyah beyazlı takım ile ikinci baharını yaşayan Hollandalı, bu sezon 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Sol açıkta 9 gole etki eden Hollandalı, ligin sol kanatta en fazla gol atan ismi oldu.Bu iki oyuncu, ligin pas başarı yüzdesi en yüksek isimleri durumunda bulunuyor. Medel yüzde 94,6 ile zirvede yer alırken, Atiba ise yüzde 93,9 ile takım arkadaşını takip etti.Takımın değişmezleri arasına giren ve formu sonrası hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler alan Sırp yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en fazla rakip atağı kesen (3,5) 4'üncü isim olarak öne çıktı.Brezilyalı sol bek, geçen sezon 45, bu sezon ise 21 maçta forma giydi. 33'lük yıldız, yüzde 58'lik ikili mücadele kazanma yüzdesi ile ligin en iyileri arasında.Bu sezon çıktığı 13 maçta maç başına 1,4 dripling, 1,3 rakibin ayağından top kapma değerleri ile hem hücumda hem savunmada kendisini gösterdi.Ligde süre alamasa da oynadığı maçlarda iyi işler yapan Tolga, Leipzig deplasmanındaki formu ile öne çıktı. Tecrübeli eldiven, 11 kez rakip forvete geçit vermeyeyerek Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bir maçta en fazla kurtarış yapan ismi oldu.Ligde her ne kadar istenileni tam olarak veremese de sahaya çıktığı 1100 dakikada 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Her 78 dakikaya bir gol ya da asist sığdıran Negredo, ligde rakip kalelere attığı 8 isabetli şutta 4 gol buldu.