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Son Dakika: 'ın yeni takımı belli oldu!

Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği , kariyerine İngiltere'de devam edecek! Ozan Tufan Türkiye'de transferin son gününde Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transfer oldu. Son dakika haberinin ayrıntıları gelmeye devam ediyor...

Giriş Tarihi: 31.1.2018 08:43 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 08:59
Son Dakika: Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu!

A Spor'u son dakika gelişmesi olarak verdiği bilgiye göre milli futbolcu , Crystal Palace'a transfer oldu. Crystal Palace'ın kadrosunda Yohan Cabaye, Ruben Loftus-Cheek, Jason Puncheon, Wlifried Zaha, Andros Townsend, Christian Benteke gibi oyuncular dikkar çekiyor. Özellikle takımın başında ünlü menajer Roy Hodgson'u getirdikten sonra çıkışa geçen Palace, Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve gözden çıkardığı isimlerden Ozan Tufan sezon sonuna kadar İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyecek. İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan'dan memnun kalması durumunda 7 milyon euro'ya bonservisiyle birlikte alabilecek. Ozan'ın bugün İngiltere'ye giderek resmiyet kazandırması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcuyu Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da istemiş ancak Ozan Katar'a sıcak bakmamıştı. Ozan'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

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Son Dakika: Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu!
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