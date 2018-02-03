Trabzonspor
'un golcüsü Burak Yılmaz
, bordo-mavili takımda yakaladığı başarılardan sonra hayatında birçok şey kazandığını, Trabzonspor formasını her giydiğinde Allah'a şükrettiğini söyledi. Trabzonspor dergisine konuşan yıldız futbolcu, "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim.
Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum"
dedi. GENÇLERİ SEVİYORUM
Genç oyuncular Yusuf ile Abdülkadir'i çok sevdiğini belirten Burak, "Onların yanında biz varız. Bu çok önemli. Baktığınız zaman ben o yaşlarda çokça değişiklik yaşamışım. Bu değişiklikler büyük oranda benim hatam ama o yaşlarda yol gösterecek abilerim olsaydı her şey daha farklı olabilirdi" dedi. SAKALIM BEĞENİLDİ
İlk defa sakal bıraktığını belirten milli futbolcu, "Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyarete gittiğimiz zaman, 'Sakal yakışmış oğlum' dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Kızlarım da 'Babacığım sakalların çok güzel, kesme' dediler, öyle kaldı" diye konuştu.
KAVGAMIZ NET
2010-2011 sezonunun kendisi için önemine de değinen Burak Yılmaz, "Bizim 2010-11 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez" diye konuştu. GÖZTEPE'YE ÇİFT FORVET
Göztepe maçının hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Teknik direktör Çalımbay, çift forvetli bir sistem deneyerek Rodallega ile Dame N'Doye'u birlikte oynattı. Öte yandan sakatlığı geçen Filip Novak'ın da takımla çalışması moralleri yükseltti. Çekyalı sol bekin Göztepe maçında forma giyebileceği belirtildi. ÇALIMBAY 55 YAŞINDA
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün 55 yaşına bastı. Bordo-mavili kulüp, Çalımbay'a resmi twitter hesabından nice yaşlar dileğinde bulundu.