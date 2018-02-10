Zirvenin ve haftanın en kritik maçı Başakşehir-F.Bahçe’ye bakış

SORULAR

1 Bu hafta sonu ligin zirvesini yakından ilgilendiren zorlu bir maç var. Nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?

2 İki takım için de yenilgi yarıştaki şansı nasıl etkiler?

3 Başakşehir'de Emre eski takımına karşı cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu kart çok tartışıldı. Abdullah Avcı 'Biz Emre'siz de çok maç kazandık' dedi. Emre faktörü maçın sonucuna direkt etki eder mi?

4 Fenerbahçe ve Başakşehir'de öne çıkan isimler kimler olur?

5 Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı birlikte çalışan ve birbirini çok iyi tanıyan iki isim… Bu maçı iki hoca açısından nasıl değerlendirirsiniz?

6 Son bir haftada Fenerbahçe hakemler üzerinden MHK ve TFF'yi istifaya davet ediyor. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bu 90 dakika için doğru isim mi?

İskender Günen



Emre'nin yerine görev yapacak isim önemli



1 Mücadele gücü yüksek tempolu ve aynı zamanda kontrollü bir maç olacağını düşünüyorum… Başakşehir bana göre ligin en kompakt oynayan takımı. Özellikle kendi sahasındaki büyük maçlardaki performansını göz önüne alırsak Fenerbahçe'ye karşı daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafiği var. Zaafları ise savunmadaki bireysel hataları. Çünkü bu sezon öne geçtiği ve 3 puan alabileceği maçlarda bile savunma yetersizliğinden dolayı puan kayıpları yaşadılar. Başakşehir ise bu sezon ilk yarıdaki Karabük maçı hariç, ilk kez Konya karşılaşmasında kendi performansının altında görüldü. Bana göre bunda da en büyük etken, Konyaspor'un rakip alanda yaptığı baskıydı. Özellikle maçın ilk yarısında savunmadan uzun toplarla çıkmaya zorlandılar ve bu yüzden rakip alanda bir türlü gerekli hücum organizasyonlarını yapamadılar.



2 Bu maçta Başakşehir 3 puan bıraktığı zaman yine yarışın içinde olur ama Fenerbahçe'nin üç puan bırakma lüksü yok. Kaybederse şampiyonluk yarışının dışında kalması kaçınılmaz olur.



3 Orta alanda Emre bana göre Başakşehir için çok kilit bir isim. Yokluğunda sorunlar yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Emre lider özellikli bir isim.



4 Fenerbahçe 'nin en önemli yetersizliklerinden biri hücum aksiyonlarında istenilen düzeyde olmayışı. Valbuena'nın bireysel becerisine bağlı bir takım görüntüsündeler. Emre'nin ve Mossoro'nun yokluğunda bile Başakşehir'in orta alan ile hücumda çok etkili ayakları var Adebayor, Visca gibi… Bu maçta orta alan performansının yanında Visca ve Adebayor'un oyuna yapacakları katkı Başakşehir için çok önemli.



5 Aykut Kocaman bu maçta önde baskı yapan bir oyun tarzı ile mi sahaya çıkacak ya da topu Başakşehir'e vererek 3. bölgeye kadar gelmesine izin mi verecek doğrusu merak ediyorum. Abdullah Avcı'nın büyük maçlarda yapacakları belli. Konya maçında B planının olmadığı ortaya çıktı. Bu maçta Emre ve Mossoro'nun yerine oynatacağı isimler önem taşıyacak.



6 Yıllardır kangren olan bir konu... Hakemler konusunda büyük bir güven erozyonu yaşandığı gerçek. Çünkü takıma ve kişiye göre kuralların değiştiği bir ligimiz var. Verilen cezalar ile sarı ve kırmızı kartların hiç de adil olmadığını düşünüyorum. Nereye kadar gider, bunu bilmek mümkün değil ama görünen o ki her geçen günün diğerini arattığı bir süreç. Zirve için kritik önem taşıyan bir maçta hakem Halil Umut Meler'in işi kolay değil. İki taraftan birini memnun edemeyecek. Gördüğünü çalması ve kimseyi konuşturmaması kendi elinde.