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Japon mucizesi

Soru işaretleriyle gelen iyi performansıyla gündem oldu. Konya ve Antalya maçlarında en çok koşan isim olan tecrübeli oyuncu 'in de hücum gücünü yükseltti. Nagatomo'nun performansı Lato'nun kontrat uzatma ihtimalini de bitirdi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
Japon mucizesi
'da bu sezon Carole, Linnes, Latovlevici, Denayer, Tarık ve Hakan Balta'dan sonra sol bekte forma giyen 7. isim olan Yuto bir haftada kendisini kabul ettirdi, taraftarın sevgilisi oldu. Kupadaki Konyaspor rövanşının ardından ligdeki Antalyaspor maçında da başarılı bir performans sergileyen Nagatomo, 10.98 km mesafe ile Galatasaray'ın en çok koşan ismi oldu. Japon sol beki 10.49 km ile Donk takip etti.

?LATO'YA ARTIK FORMA ÇOK ZOR!
İnter'den fizik olarak hazır gelen Nagatomo önünde oynayan 'i de rahatlattı. Bir asist yapan ve bir golü hazırlayan Rodrigues sol kanattaki partneri Nagatomo ile çabuk uyum sağladı. Japon yıldız sergilediği performansla 'nin takımda kalma ihtimalini de bitirdi. "18 maçta oynaması halinde sözleşmesi bir yıl uzar'' maddesi bulunan Latovlevici bu sezon 13 kez forma giydi. Terim'in Nagatomo cezalı ya da sakat olmadığı sürece Lato'yu oynatmayı düşünmediği öğrenildi.

TERİM'İN SERDAR AZİZ ÖNGÖRÜSÜ TUTTU!..
G.Saray geçen sezon başında 'i kadrosuna katarken, o dönem Serdar'ın Milli Takım'da hocalığını yapan Fatih Terim bu transferde önemli rol oynadı. Terim kendisine Serdar Aziz'i soran sarı-kırmızılı yetkililere ''Hiç düşünmeden alın. Geleceğin Galatasaray kaptanı olur'' referansını verdi. Terim ile milli stoperin yolları bir buçuk yıl sonra Florya'da kesişti. Ve Serdar Aziz, 3-0 kazanılan Antalyaspor maçının son 20 dakikasında Terim'in bilgisi dahilinde Selçuk İnan oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taktı.

FB-GS MAÇI 17 MART'TA
Ligdeki en önemli maçlardan biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 17 Mart Cumartesi günü oynanacak. Kadıköy'deki maçın başlama saati ise 19.00...
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Japon mucizesi
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