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’dan Mehmetçiklere destek

Teknik Direktörü , Yardımcı Antrenör Levent Şahin, kaptan , , ve , yayınladıklarını video ile 'ndaki Mehmetçiklere destek oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 15:43
Galatasaray’dan Mehmetçiklere destek

, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlilerin düzenlediği 'nda yer alan askerler için video hazırlandı. Teknik Direktör , Yardımcı Antrenör Levent Şahin, Kaptan , , ve açıklama yaparak Mehmetçiklere destek oldu.

FATİH TERİM

"Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun."

LEVENT ŞAHİN

"Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."

SELÇUK İNAN

"Kahraman Mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."

FERNANDO MUSLERA

"Kalbimiz Mehmetçikle"

YASİN ÖZTEKİN

"Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle."

AHMET ÇALIK

Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun."

Galatasaray'dan Mehmetçiğe tam destek

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Galatasaray’dan Mehmetçiklere destek
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