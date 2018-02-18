Galatasaray’dan Mehmetçiklere destek

Galatasaray, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlilerin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan askerler için video hazırlandı. Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Levent Şahin, Kaptan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık açıklama yaparak Mehmetçiklere destek oldu.



FATİH TERİM



"Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun."



LEVENT ŞAHİN



"Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."



SELÇUK İNAN



"Kahraman Mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."



FERNANDO MUSLERA



"Kalbimiz Mehmetçikle"



YASİN ÖZTEKİN



"Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle."



AHMET ÇALIK



Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun."

Galatasaray'dan Mehmetçiğe tam destek