Aykut Kocaman’ın imha planı

A PLANI (BAŞLANGIÇ)
Aykut
Kocaman, derbiye Başakşehir maçı stratejisi
ile başlayacak. Rakibin
Bayern Münih'ten yorgun döndüğünü
de hesap eden F.Bahçe Teknik Direktörü, ön alanda baskıyla Beşiktaş
'ı kendi kalesi
önünde hataya zorlayacak. Bu planı
uygulamak için Aatif solda, Dirar sağda, Giuliano ve Fernandao önde
takımın hücum bölgesini oluşturacak.
Şayet 60'a kadar öne geçilirse
planda değişiklik yapılmayacak. B PLANI (0-0'A GÖRE)
Kocaman,
Salı günü yüksek dozda bir maç oynayan Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra oyundan düşeceğini bekliyor. Bu nedenle ilk hücum hamlesini 60. dakikada yapmayı planlıyor. Hücum gücünü artırmaya Valbuena ile başlayacak.
Fransız oyuncu yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle dün dinlendirildi. Ancak durumunun derbiyi etkilemeyeceği belirtildi. Valbuena hamlesi sonuç vermezse Soldado ve Alper de sahaya sürülecek. C PLANI (GOL YENİRSE)
Beşiktaş'ın golü bulması halinde Fenerbahçe
, orta sahadaki ikilisi Josef ve Mehmet Topal'dan
birinden vazgeçecek. O bölge için daha ofansif görev yapacak Mehmet Ekici orta alanın ortasına monte edilecek.
Valbuena sahaya sürülecek. Kocaman dün yaptığı basınla sohbet toplantısında da Mehmet Ekici
'nin kadroda olacağını açıkladı. 38
Alanyaspor karşısında attığı iki gol ile beraber bu sezon gol sayısını 10'a yükselten Fenerbahçeli Giuliano, 18 lig ekibinde bulunan 45 forvetin 38'inin gol sayısının üzerine çıktı. PARA DEĞİL UNVAN MAÇI
Fenerbahçe'de futbolcular, derbi öncesinde kazanacakları primden çok tarihe geçme fırsatını değerlendirmeyi düşünüyor. Kaptanlar Mehmet Topal
ve Volkan yaptıkları konuşmalarda, "Bu maç her açıdan çok önemli. Kazanırsak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız. Ayrıca hak ettiğimiz primi alacağız. (3 galibiyete 3 milyon TL) Ama en önemlisi bu maçı kazanmak tarihe geçmek anlamına geliyor. Beşiktaş, yeni stadında ligde hiç yenilmedi. (37 maç) Kazanalım, Beşiktaş'ı kupadan sonra ligde de evinde yenen ilk kadro olarak tarihe geçelim" diyor. KOCAMAN&GÜNEŞ DİSİPLİN'E GİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada; "Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman, basın yoluyla yapmış oldukları 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.