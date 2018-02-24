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’ın imha planı

’nin hocası, derbisinde maçın gidişatına göre 3 farklı plan hazırladı:

Giriş Tarihi: 24.2.2018
Aykut Kocaman’ın imha planı
A PLANI
(BAŞLANGIÇ)
Aykut Kocaman, derbiye Başakşehir maçı stratejisi ile başlayacak. Rakibin Bayern Münih'ten yorgun döndüğünü de hesap eden F.Bahçe Teknik Direktörü, ön alanda baskıyla 'ı kendi kalesi önünde hataya zorlayacak. Bu planı uygulamak için Aatif solda, Dirar sağda, Giuliano ve Fernandao önde takımın hücum bölgesini oluşturacak. Şayet 60'a kadar öne geçilirse planda değişiklik yapılmayacak.

B PLANI
(0-0'A GÖRE)
Kocaman, Salı günü yüksek dozda bir maç oynayan Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra oyundan düşeceğini bekliyor. Bu nedenle ilk hücum hamlesini 60. dakikada yapmayı planlıyor. Hücum gücünü artırmaya Valbuena ile başlayacak. Fransız oyuncu yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle dün dinlendirildi. Ancak durumunun derbiyi etkilemeyeceği belirtildi. Valbuena hamlesi sonuç vermezse Soldado ve Alper de sahaya sürülecek.

C PLANI
(GOL YENİRSE)
Beşiktaş'ın golü bulması halinde , orta sahadaki ikilisi Josef ve Mehmet Topal'dan birinden vazgeçecek. O bölge için daha ofansif görev yapacak Mehmet Ekici orta alanın ortasına monte edilecek. Valbuena sahaya sürülecek. Kocaman dün yaptığı basınla sohbet toplantısında da 'nin kadroda olacağını açıkladı.

38
Alanyaspor karşısında attığı iki gol ile beraber bu sezon gol sayısını 10'a yükselten Fenerbahçeli Giuliano, 18 lig ekibinde bulunan 45 forvetin 38'inin gol sayısının üzerine çıktı.

PARA DEĞİL UNVAN MAÇI
Fenerbahçe'de futbolcular, derbi öncesinde kazanacakları primden çok tarihe geçme fırsatını değerlendirmeyi düşünüyor. Kaptanlar ve Volkan yaptıkları konuşmalarda, "Bu maç her açıdan çok önemli. Kazanırsak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız. Ayrıca hak ettiğimiz primi alacağız. (3 galibiyete 3 milyon TL) Ama en önemlisi bu maçı kazanmak tarihe geçmek anlamına geliyor. Beşiktaş, yeni stadında ligde hiç yenilmedi. (37 maç) Kazanalım, Beşiktaş'ı kupadan sonra ligde de evinde yenen ilk kadro olarak tarihe geçelim" diyor.

KOCAMAN&GÜNEŞ DİSİPLİN'E GİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü ile Beşiktaş Teknik Direktörü , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada; "Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman, basın yoluyla yapmış oldukları 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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